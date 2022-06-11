Резкие и громкие звуки, яркий и мигающий свет, дополнительный стресс - все ситуации, что и так является триггером для людей с эпилепсией, война умножила в несколько раз.

Из-за войны в Украине выросло в несколько раз количество факторов, которые могут вызвать приступ эпилепсии. Поэтому каждому нужно уметь оказывать первую помощь людям с этой болезнью.

Жена президента Украины Елена Зеленская в Telegram опубликовала несколько советов для помощи больным эпилепсией.

"Резкие и громкие звуки - например, сирен или выстрелов. Яркий и мигающий свет — от взрыва или пожара. Дополнительный стресс - когда, к примеру, надо быстро собираться и убегать. Все ситуации, что и так является триггером для людей с эпилепсией, война умножила в несколько раз", - отметила первая леди.

Зеленская подчеркнула, что такие приступы почти всегда неожиданны для самого больного и часто шокируют окружающих. Поэтому в случае, если видите человека с характерными судорогами, действовать нужно по четкому алгоритму.

Сначала человека следует положить в комфортное место, зафиксировать время начала судорог (если приступ длится дольше пяти минут, надо вызвать медиков), подложить что-то мягкое под голову, чтобы он не травмировал себя.

Больного следует перевернуть на бок, чтобы в дыхательные пути не попала слюна или кровь. При этом не нужно пытаться засунуть человеку в рот какие-либо предметы, чтобы он вдруг не "проглотил язык" (это физически невозможно). Напротив, твердые предметы могут травмировать, повредить зубы и десны, иногда даже есть риск сломать челюсть.

Во время и после нападения человек нуждается в психологической поддержке, поэтому важно быть рядом.

Не надо пытаться остановить нападение - оно должен пройти само.

"Приступ эпилепсии не всегда сопровождается судорогами во всем теле, иногда он может выглядеть и как незначительный провал в памяти на несколько секунд. Поэтому, по словам первой леди, важно правильно идентифицировать его и оказать первую домедицинскую помощь", - добавила Зеленская.

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