Ученые и врачи провели опросы в фокус-группах медицинских работников, а также пациентов, длительно находящихся в учреждениях по оказанию психиатрической помощи, чтобы изучить первоочередные потребности этих пациентов.

Основными проблемами пациентов стационарных отделений в учреждениях психиатрической помощи являются одиночество и отсутствие социальной помощи.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, презентация которого состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Доктор медицинских наук, профессор, директор Института психиатрии, старший научный сотрудник Междисциплинарного аналитического центра социально-экономического благосостояния и психического здоровья КНУ им. Шевченко Ирина Пинчук рассказала, что опрос был проведен среди пациентов, которые длительно (более 4 месяцев) находятся в учреждениях оказания психиатрической помощи, а также среди персонала этих заведений – медсестер, врачей, социальных работников.

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Было опрошено 212 пациентов из 6 больниц в 5 регионах – 2 больницы на Закарпатье, и по 1 в Винницкой, Черниговской, Одесской и Запорожской областях.

Также было опрошено 124 человека персонала этих больниц, отдельно были опрошены руководители этих медицинских учреждений.

Среди потребностей пациенты на первое место поставили необходимость ухода за их жильем, когда они находятся на стационарном лечении. На втором месте потребность в цифровом общении, поскольку они не умеют или не имеют доступа к мобильным телефонам, к интернету – 42% опрошенных сказали, что нуждаются в помощи для того, чтобы они могли общаться в интернете с другими людьми.

На третьем месте помощь в пользовании транспортом. Особенно эта проблема обострилась с началом пандемии. Следующая проблема, которую назвали пациенты, - отсутствие помощи со стороны социальных работников в домашних условиях, то есть когда пациенты выписываются из стационара, ведь большинство из них не способны самостоятельно обустроить свой быт, вести операции с деньгами. Почти треть пациентов сказали, что нуждаются в помощи в чтении и писании.

Также пациенты отметили, что для них является проблемой обратиться к "обычному" врачу в лечении общих заболеваний.

И только каждый 5-й подчеркнул, что ему не хватает именно психиатрической помощи.

Пинчук отметила, что оценка потребностей пациентов со стороны персонала во многом совпадает с оценкой собственных потребностей, как их видят пациенты.

По мнению специалистов, первое, чего больше всего не хватает их пациентам, - это социальное сопровождение за пределами больницы и социальная немедицинская помощь в стационаре. Речь идет об уходе за жильем пациента, когда он находится на лечении, о сопровождении в общественных местах, в частности в транспорте, о помощи в решении социальных вопросов, проблемах социальной изоляции.

По результатам этого опроса команда экспертов – ученых и врачей сформировала ряд рекомендаций. В частности, речь идет об обращении в медицинский комитет Верховной Рады для того, чтобы он инициировал проведение парламентских слушаний по вопросам социальной адаптации пациентов психиатрических больниц, которые длительно находятся в стационаре и утрачивают социальные навыки.

Кроме того, в рекомендациях содержится обращение к правительству с предложением создать координационный совет с участием представителей Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики для решения этих проблем.

В свою очередь доктор медицинских наук, начальник отдела клинической и научной экспертизы Управления разработки программы медицинских гарантий Департамента стратегии универсального охвата населения медицинскими услугами Национальной службы здоровья Украины Светлана Дудник отметила, что исследования показали, что "пациенты хотят как можно скорее оказаться дома и уже там продолжать лечение на дому в кругу родственников".

Также она отметила, что с июля текущего года Национальная служба здоровья Украины оплачивает пакет психиатрической и социальной помощи для пациентов, которую предоставляют мобильные команды с участием врачей и социальных работников.

Доктор экономических наук, доцент, руководитель Междисциплинарного аналитического центра социально-экономического благосостояния и психического здоровья КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Вирченко сообщил, что опрос среди пациентов и медработников был проведен на основе меморандума о сотрудничестве между НСЗУ и аналитическим центром университета в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы при финансовой поддержке посольства Швеции в Украине.

Доктор биологических наук, профессор, проректор по научной работе КНУ им. Тараса Шевченко Анна Толстанова отметила, что психическое здоровье - это не только проблема врача-психиатра и его пациента, это проблема также и законодательства, в частности трудового законодательства, это и задача для экономистов, которые должны предупредить критическое психологическое выгорание человека.

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