Индивидуальные потребности в белке различаются и зависят от возраста, пола, уровня активности и потребностей здоровья.

Белок дольше сохраняет чувство сытости, помогает похудеть, поддерживать и наращивать мышечную массу.

На вопрос, сколько белка действительно нужно ответила диетолог и физиотерапевт Элизабет Шоу. При этом она подчеркнула, что каждый человек должен адаптировать советы по питанию под свои потребности. "Помните, что не существует универсального подхода к питанию!", - отметила диетолог в статье для Eatthis.

Индивидуальные потребности в белке различаются и зависят от возраста, пола, уровня активности и потребностей здоровья. Стандартные рекомендации по потреблению белка основаны на рекомендуемой суточной норме (РСН). Это количество покрывает основные потребности здорового человека для предотвращения потери мышечной массы. РСН для белка установлена ​​на уровне 0,8 грамма белка на килограмм веса. Человеку весом 75 кг потребуется примерно 60 граммов белка в день.

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Однако имейте в виду, что РСН не учитывает физические упражнения или конкретные цели, будь то наращивание мышечной массы или сжигание жира. Учитывая это, специалисты в области здравоохранения утверждают, что большинству регулярно занимающихся спортом нужно больше белка. Например, 1,4–2 граммам на килограмм веса для людей, которые занимаются спортом не менее пяти-шести дней в неделю, включая силовые тренировки.

Для сравнения: человеку весом около 105 кг, который занимается спортом три-пять дней в неделю с умеренной интенсивностью, может потребоваться около 150 граммов белка из расчета 1,4 грамма на кг. С другой стороны, человеку, который регулярно тренируется и весит 75 кг, могут потребоваться те же 150 граммов белка из расчета 2 грамма белка на 1 кг веса.

Сколько белка нужно съедать каждый день

То, что белок полезен для здоровья, не означает, что нужно усердно его есть. Потому что, избыточное потребление белка... в конечном итоге хранится так же, как и любая другая калория - в жире. То есть это приводит к увеличению веса.

Помните, что организм может усваивать только около 0,4–0,55 грамма на кг за один прием пищи. Это составляет около 30–41,25 грамма белка максимум для человека весом 75 кг. В зависимости от веса, если вы едите 50 граммами белка, это не обязательно принесет такую пользу, как вы думаете.

Для тех, кто стремится к отметке 150 граммов, разделение потребления белка на три основных приема пищи по 30–40 граммов, сопровождаемых двумя-тремя перекусами с диапазоном от 5 до 20 граммов белка.

Лучшие продукты с высоким содержанием белка

Греческий йогурт;

Творог;

Куриная грудка;

Индейка;

Тунец;

Сардины;

Лосось;

Тофу;

Эдамаме;

Темпе;

Консервированная фасоль;

Чечевица;

Семена чиа;

Тыквенные семечки.

Помните, что в зависимости от времени тренировки нужно корректировать потребление белка. Например, для восстановления после тренировки человеку весом 75 кг следует употребить 15–37,5 граммов белка на килограмм.

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