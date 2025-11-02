Врачи рассказали о полезных свойствах бюджетного напитка.

Миллионы людей страдают от высокого кровяного давления, более того - бороться с такой проблемой, в основном, предпочитают именно с помощью таблеток. Тем не менее оказалось, что помогают и "народные" средства - узнайте, как пить сок из свеклы, чтобы нормализовать самочувствие.

Чем хорош сок свеклы - польза и вред для организма

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, около 120 миллионов человек, живущих в Америке, страдают от гипертонии. Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Free Radical Biology and Medicine, показало, что сок свеклы помогает бороться с такой проблемой не хуже лекарств. Особенно хороший результат оказался у людей в возрасте от 60 до 70 лет.

Доктор остеопатии, кардиолог в Медицинском центре университета Хакенсак Меридиан Джерси-Шор Барбара Шехтер объяснила, что сердце человека качает кровь по артериям, чтобы доставлять кислород и питательные вещества по всему телу, однако если стенки артерий подвергаются слишком сильному давлению, это состояние называется гипертонией.

Видео дня

По словам Шехтер, большинство людей заметных симптомов не испытывают, и если давление постоянно будет в пределах 130/80, это приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Здесь становится ясно, чем полезен сок свеклы - он помогает снизить давление до показателя 120\80, что считается нормой.

Мэнди Энрайт, магистр наук, зарегистрированный диетолог, специалист по оздоровлению на рабочем месте и автор книг по здоровью утверждает, что происходит с организмом, если человек пьет сок свеклы от давления:

"Когда вы пьете свекольный сок, нитраты преобразуются в оксид азота, который может помочь расслабиться и открыть кровеносные сосуды, чтобы обеспечить больший ток крови, что, в свою очередь, помогает снизить кровяное давление".

Энрайт также добавила, что укрепление стенок артерий снижает риск возникновения инфарктов и инсультов. В то же время доктор Шехтер предупредила, что злоупотребление свекольным соком может привести к желудочно-кишечным проблемам, образованию камней в почках, перегрузке печени и даже к пониженному артериальному давлению.

Исследования, проведенные учеными Эксетерского университета в Великобритании доказали это. Специалисты набрали две группы людей - в одной были молодые (18-30 лет), в другой - пожилые (от 67 до 79 лет). Через две недели употребления свекольного сока у второй группы наблюдалось заметное понижение кровяного давления, в то время как у первой никаких изменений не было.

Как правильно пить сок свеклы для здоровья

Бонни Тауб-Дикс, сертифицированный диетолог, зарегистрированный диетолог, ведущая подкаста Media Savvy и автор книг о здоровье считает, что положительный эффект от употребления свекольного сока проявится быстро, но регулярность все равно приводит к лучшим результатам. Тем не менее, специалист рекомендует всегда советоваться со своим врачом, если вы пьете какие-либо лекарства от давления, так как дополнительное средство в виде сока может не помочь, а навредить.

По мнению доктора Шехтер, существует безопасная доза, которую можно использовать в профилактических целях. Она рассказала, как пить сок из свеклы, чтобы почувствовать эффект и не навредить себе - так, ежедневно можно выпивать полстакана чудотворной жидкости. Идеальный вариант - делать напиток самостоятельно, пропуская свежий овощ через соковыжималку.

Вас также могут заинтересовать новости: