Трудно оставаться продуктивным и находить силы, когда наша страна в войне, и мы все переживаем потери каждый день.

Психологи рассказали, как найти мотивацию в трудные моменты в жизни, в том числе во время войны.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

"Трудно оставаться продуктивным и находить силы, когда наша страна в войне, и мы все переживаем потери каждый день. Пусть то силы и мотивацию для работы, волонтерства, продолжения учебы или просто для рутинных дел, которые в мирное время давались проще", – объясняют психологи.

При этом они предлагают воспользоваться простой техникой, как найти мотивацию в трудные моменты в жизни, которой поделился оксфордский профессор Крис Сиврайт в своем курсе по психологии о горе и потерях.

Если вам нужна мотивация:

1. Подумайте о том, что вы хотели бы сделать сейчас, для чего вам нужна мотивация.

2. Закройте глаза. Вспомните время, когда вы чувствовали настоящую мотивацию в прошлом – когда делали что-то и позитивные действия изменили вашу жизнь. Полностью вернитесь к этому моменту в своей памяти – оглянитесь, что вы видите, услышьте то, что вы говорили и думали, почувствуйте, как хорошо вам было. Если вы не можете вспомнить такое время в прошлом, подумайте о деле, которое нужно делать сейчас. Как это изменит вашу жизнь, возможно ли даже жизнь других, что вас побуждает действовать сейчас? Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы имели всю уверенность, силу, упорство и решительность, которой вам сейчас не хватает.

3. Продолжая перематывать это воспоминание или визуальные образы из будущего. Делайте цвета ярче, звуки – громче, а чувства – сильнее. Скажите себе: "Вперед!" своим самым уверенным внутренним голосом.

4. Пока вы чувствуете эти приятные ощущения, сожмите большой и средний пальцы на вашей левой руке вместе. Отныне каждый раз, когда вы сжимаете эти пальцы вместе, вы будете снова переживать эти добрые ощущения. Запомните их.

5. Повторяйте первые четыре шага несколько раз, каждый раз добавляя новые мотивационные образы, пока просто сжав большой и средний палец вместе, вы не вернете себе добрые чувства, которые побуждают двигаться вперед.

6. Все еще держа большой и средний палец вместе, вернитесь к нынешней ситуации, для которой вы ищете силу и мотивацию. Представьте, что все идет именно так, как вы хотите. Взгляните, что вы увидите, послушайте, что вы слышите и почувствуйте, как хорошо давать импульс, создавать что-то новое, изменяя свою жизнь.

"Выполнив это упражнение, вы привели в действие силу импульса в свою жизнь. Все, что вы задумали сделать сейчас, будет легче достичь, чем когда-либо прежде. Как только вы возложили на себя ответственность за собственную мотивацию... так что начните это делать. Важно сделать первый маленький шаг прямо сейчас. Сжимайте средний и большой палец каждый раз, когда чувствуете, что теряете мотивацию. Возвращайте себя в состояние импульса. И делайте первый шаг в направлении задуманного", – советуют психологи.

Как сообщал УНИАН, ранее психологи рассказали, как планировать жизнь в условиях неопределенности из-за войны.