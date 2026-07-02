Что клубника делает с уровнем сахара в крови: названы 5 возможных эффектов

Клубника относится к продуктам с низким гликемическим индексом.

Клубника содержит клетчатку, витамины и полифенольные соединения, а также относительно мало природного сахара. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверил диетолог Джонатан Пертелл.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что употребление этой ягоды вряд ли существенно влияет на уровень сахара в крови у большинства людей. В то же время она может несколько улучшить показатели у людей с преддиабетом или инсулинорезистентностью.

Как отмечает издание, понимание того, как клубника влияет на уровень сахара в крови, поможет правильно включить её в свой рацион. В статье приведены 5 возможных последствий употребления клубники.

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1. Минимальный скачок уровня сахара в крови

Клубника относится к фруктам с низким гликемическим индексом – около 25. Издание напоминает, что гликемический индекс показывает, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. Поэтому клубника обычно не вызывает резких скачков уровня глюкозы. Автор объясняет, что это связано с её составом: примерно 91% ягоды составляет вода, а лишь 7,7% – углеводы.

"Благодаря низкому содержанию углеводов клубника не вызывает такого быстрого повышения уровня сахара в крови, как продукты с большим количеством углеводов, например белый хлеб или сладкие напитки", – отмечается в материале.

Кроме того, клубника содержит клетчатку, которая замедляет пищеварение. Благодаря этому сахар поступает в кровь постепенно, без резких скачков.

2. Лучший контроль уровня сахара после еды

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Nutrition & Food Research, показало, что клубника может улучшать чувствительность к инсулину. Этот показатель отражает, насколько эффективно клетки организма реагируют на инсулин и усваивают глюкозу из крови. Такое действие обеспечивают антоцианы, в частности пеларгонидин – пигмент, придающий клубнике красный цвет.

Другое исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показало, что антоцианы клубники после употребления быстро усваиваются организмом. Это свидетельствует о том, что они активно действуют в течение нескольких часов после употребления ягоды и помогают уменьшать воспалительные процессы, которые могут возникать после еды, особенно если клубнику есть перед основным блюдом.

3. Улучшение состояния при преддиабете

Инсулинорезистентность – это состояние, при котором клетки организма хуже реагируют на инсулин. Из-за этого может развиться преддиабет, для которого характерен повышенный уровень сахара в крови, а впоследствии – и сахарный диабет.

В то же время клинические исследования с участием людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом или другими кардиометаболическими факторами риска свидетельствуют о том, что регулярное употребление клубники может заметно улучшать чувствительность к инсулину и помогать лучше контролировать уровень сахара в крови.

Исследование с участием взрослых с ожирением и повышенным уровнем холестерина ЛПНП ("плохого" холестерина) показало, что более высокие дозы клубники существенно улучшали состояние людей с преддиабетом. У них улучшался контроль уровня сахара, снижались уровень инсулина в крови, инсулинорезистентность, уровень глюкозы натощак, показатель HbA1c и общий холестерин по сравнению с контрольной группой. Участники, у которых были зафиксированы такие результаты, ежедневно в течение 12 недель употребляли 32 грамма сублимированной клубники, что соответствует примерно 2,5 порциям свежей ягоды.

4. Временное снижение уровня сахара в крови

Как отмечает издание, в исследовании, в котором люди с преддиабетом ежедневно употребляли клубнику в течение 12 недель, уровень глюкозы в крови снижался. Однако после прекращения употребления ягоды этот эффект постепенно исчезал. Это свидетельствует о том, что для поддержания результата клубнику нужно есть регулярно.

"Клубника может влиять на уровень глюкозы в крови как часть здорового питания, но не должна заменять проверенные методы лечения. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что она является лишь дополнительным элементом диеты, а не альтернативой медикаментозному лечению или изменениям образа жизни для контроля уровня сахара", – пояснило издание.

5. Неясное влияние на уровень сахара у здоровых людей

Хотя исследования показывают, что клубника может помогать людям с нарушениями уровня сахара в крови, её влияние на здоровых людей пока менее очевидно.

Поскольку у здоровых людей организм и без того хорошо регулирует уровень сахара в крови, возможностей для заметного улучшения немного. Именно поэтому исследователям сложнее зафиксировать значительные изменения. В то же время имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что клубника ухудшает контроль уровня сахара у здоровых людей.

Некоторые исследования, посвященные клубнике и антоцианам, не выявили существенных изменений уровня глюкозы или инсулина натощак. Однако они зафиксировали положительное влияние на другие показатели здоровья сердца и обмена веществ, в частности на воспаление, окислительный стресс, состояние сосудов и уровень жиров в крови.

Ранее УНИАН писал о том, как снизить уровень сахара в крови без лекарств. Одним из самых эффективных и простых способов является ходьба. По словам преподавателя по вопросам диабета Тоби Смитсон, ходьба "может помочь поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови, улучшая то, насколько хорошо ваш организм использует инсулин, снижая факторы риска, связанные с сердцем, помогая контролировать вес, улучшая состав тела и повышая подвижность".

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