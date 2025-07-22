Заболело 70 человек, среди которых - 19 детей.

За неделю с 14 по 20 июля в Украине было зарегистрировано три вспышки острых кишечных инфекций: в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Как отмечается в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины, 70 заболевших, из которых 19 детей, получили всю необходимую медицинскую помощь в больницах.

Отмечается, что количество заболеваний острыми кишечными инфекциями прогнозируемо растет летом, поэтому медики напоминают правила профилактики и первые симптомы, при которых нужно обращаться к врачам как можно скорее.

"В частности, не забывать о профилактике: соблюдать правила личной гигиены, мыть руки и продукты; не употреблять продукты, которые хранились с нарушением условий хранения; мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить; не пренебрегать временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и т.д.", - отметили в Минздраве.

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Подчеркивается, что кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

"Симптомы острых кишечных инфекций, при которых нужно немедленно обратиться к врачу: сухость во рту и горле; повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой; схваткообразные боли в животе; незначительное мочеиспускание или его отсутствие", - напомнили в министерстве.

Отмечается также, что чаще всего факторами передачи кишечной инфекции становятся готовые блюда и кондитерские изделия, молоко и молочные продукты, яйца. А возбудители кишечных инфекций чаще всего содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

Риски инфицирования возрастают при нарушении условий хранения таких продуктов - при несоблюдении температурного режима, сроков годности или правил транспортировки.

"Чтобы предотвратить заражение, все продукты следует тщательно мыть, а пищу животного происхождения - обязательно подвергать достаточной термической обработке перед употреблением", - отметили в Минздраве.

Инцидент с известным ресторатором

Как сообщал УНИАН, ранее украинский ресторатор Миша Кацурин сообщил, что открыл новое заведение во Львове. После этого события, на которое пришло немало посетителей, стало известно, что сам Кацурин и его гости отравились.

Кацурин отметил, что "предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля". Он добавил, что пока ресторан временно закрыт, ведь там продолжаются необходимые проверки, а все продукты будут утилизированы.

По данным правоохранительных органов, пострадали 43 человека, среди них трое детей. Полиция открыла уголовное производство по этому инциденту - по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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