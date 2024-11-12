При покупке любого вида хурмы, ищите фрукт с гладкой, яркой оранжевой кожицей, без порезов или мягких пятен.

Хурма является одним из самых популярных осенних фруктов. Однако доступна она не так уж много времени - и исчезает с прилавков в феврале.

Виды хурмы

Хурма фую имеет плоское дно и круглую форму и похожа на оранжевые помидоры. Ее кожица хрустящая и упругая при созревании, и фрукт лучше всего употреблять в сыром виде. Из-за этого вы часто найдете фую в рецептах, таких как салаты, или очищенными и нарезанными и употребляемыми как яблоко, сказала диетолог Мэгги Мун, пишет EatingWell.

Хурма хатия красновато-оранжевая и продолговатая. Спелая хурма хатия полностью мягкая и имеет тонкую кожуру. Незрелые хатии терпкие из-за наличия танинов, отмеила Мун.

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Как выбрать хурму

Когда дело доходит до покупки любого вида хурмы, ищите фрукт с гладкой, яркой оранжевой кожицей, без порезов или мягких пятен. Плод должен быть тяжелым для своего размера, а конец плодоножки должен пахнуть слегка сладко. Если это фую, кожица должна быть твердой на ощупь; у хатии она должна быть мягкой.

Как готовить хурму

Хурму нужно помыть холодной водой. Чтобы приготовить фую, срежьте листья и плодоножку и удалите сердцевину. Однако кожура съедобна и питательна, поэтому оставьте ее. Затем нарежьте фрукт так, как вам нравится. Тонкие ломтики очень вкусны, если их бросить в салат или добавить в йогурт или смузи. Более крупные дольки можно есть просто так. Готовьте нарезанные кубиками кусочки в различных соленых или сладких блюдах.

Хурма хатия ценится за ее невероятно мягкую текстуру и медово-сладкий вкус. Дайте фрукту созреть до полной мягкости. Удалите верхние листья, стебель и сердцевину, затем разрежьте пополам от стебля до кончика. Мякоть можно вычерпать ложкой и съесть сырой

Как есть хурму

Обычно хурму любят есть сырой или добавлять в фруктовый салат. Или, как отметила Мун, "если у вас твердая хурма, очистите кожуру и тонко нарежьте плод поперек, чтобы раскрыть прекрасную центральную форму звезды".

Для спелой, полностью размягченной хатии Мун предлагает разрезать ее пополам, вынуть мякоть и наслаждаться ею прямо ложкой. Или использовать ее в качестве начинки для блинов, йогурта, сыра или постной свинины, рекомендует она. Хатия также подходит для выпечки.

Польза хурмы для здоровья

Хурма полна питательных веществ. Стоит упомянуть танин хурмы, сказала эксперт по здоровому образу жизни Вики Шанта Ретельни. Танин хурмы - это полифенол с антиоксидантными свойствами. Эти танины, которые придают фруктам вяжущие свойства, также могут оказывать противовоспалительное, антибактериальное и противовирусное действие.

Хурма также богата клетчаткой, 6 граммов на один (170-граммовый) фрукт, что делает ее отличной пищей для здоровья пищеварительной системы и сердца. Фрукт также является хорошим источником витамина С, необходимого питательного вещества для иммунитета и здоровья кишечника. И, наконец, она полна витамина А, который может улучшить резистентность к инсулину.

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