Изменив одну привычку, можно избавиться от высыпаний на коже.

Множество людей пользуются мочалкой в душе, однако правила ухода за ней часто остаются без внимания.

Сегодня рассмотрим, как часто нужно менять мочалку для тела. Ранее мы рассказывали, почему тело пахнет уксусом, луком или ацетоном.

Когда нужно менять мочалку и почему это важно

Как пишет издание Еxpress В соцсетях рекомендуют покупать новую каждые 2-3 месяца.

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Также важно, чтоб мочалка высыхала на воздухе для предотвращения размножения бактерий. Изделия из сетки полезно дезинфицировать.

По словам доктора Нахида Али, мочалки способны накапливать плесень, бактерии и омертвевшие клетки. Из-за этого средства гигиены вызывают грибок, раздражение и даже инфекции.

Если мочалка постоянно влажная, она станет подходящей средой для размножения вредоносных микробов. В результате ее использование на ежедневной основе принесет только вред.

Как объяснил Нахид, в организме человека все взаимосвязано, а потому проблемы с состоянием кожи могут возникать не только из-за еды, но и из-за некоторых привычек. Он отметил, что когда к нему приходят люди с сыпью, высыпаниями или раздражением, он всегда спрашивает, как они занимаются гигиеной.

Если мочалка заражена бактериями, то ее использование нанесет огромный вред людям, у которых чувствительная кожа, ослабленная иммунная система или экзема.

Некоторые используют ее, чтоб мыть кожу головы, однако, вместо скрабирования, это приводит к загрязнению. Потенциально это будет способствовать истончению волос, раздражению кожи головы и фолликулиту.

Али посоветовал, как часто менять мочалку, чтоб не навредить себе. Он убежден, что это нужно делать каждые пару недель. При этому во время ее использования важно всегда полностью высушивать мочалку. В ином случае можно спровоцировать размножение бактерий.

По словам врача, у него были случаи, когда у людей проходили кожные высыпания и раздражение только благодаря тому, что люди чаще меняли мочалки.

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