Тренировки дома позволяют избежать дорогостоящего абонемента в спортзал и помогают обрести форму.

Женщины, в особенности, склонны накапливать жир в нижней части живота из-за гормональных колебаний. К тому же жир на животе может вызывать множество рисков для здоровья, таких как диабет и болезни сердца.

Однако есть тренировки, которые можно делать дома, чтобы добиться плоского живота, пишет Eatthis.

Тренировки

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Боковая планка

Поза лодки

Собака мордой вверх

Поза стула

Боковая планка

"Боковая планка — это сила и мощь туловища, она задействует косые мышцы живота", - объяснила фитнес-инструктор Кира ЛаШе, и добавила, что в этой позе плечи и ягодицы тоже работают.

Начните с высокой планки, расположив руки под плечами и выстроив тело в прямую линию. Перенесите вес на правую руку и внешний край правой стопы. Сложите стопы. Поднимите бедра. Дышите в этом положении в течение 15–30 секунд, прежде чем поменять сторону.

Поза лодки

"Давайте погрузимся в позу лодки. Это настоящая прокачка мышц корпуса, и все дело в балансе и силе", - сказала ЛаШае. Балансирование в этой позе задействует мышцы живота сверху донизу.

Начните с того, что сядьте на коврик, согнув колени и поставив ступни на пол. Слегка откиньтесь назад, сохраняя высокую грудь и прямую спину. Поднимите ноги от пола так, чтобы голени были параллельны полу. Вытяните обе руки вперед. Дышите и удерживайте позу в течение 15–30 секунд.

Собака мордой вверх

Начните с позы собаки мордой вниз, поставив ступни и руки на коврик и подняв бедра. Вдохните и перенесите вес вперед в планку так, чтобы плечи оказались над запястьями. Опустите бедра на коврик, сохраняя прямые ноги. Нажмите на обе руки и поднимите грудь. Держите плечи подальше от ушей. Задействуйте корпус. Удерживайте положение в течение нескольких вдохов.

Поза стула

"Эта поза требует силы и решимости [в] работе ног, ягодиц и, конечно же... корпуса. Балансировка в этой позе требует задействования мышц живота, которые сжигают жир на животе", - сказала ЛаШае.

Начните стоять прямо в позе горы, отведя плечи назад и поставив ноги вместе. Согните колени, как будто вы собираетесь сесть на стул. Перенесите вес на пятки. Поднимите обе руки над головой, ладони обращены друг к другу. Втяните живот и удерживайте положение в течение 15-30 секунд.

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