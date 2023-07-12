Нельзя указывать информацию, которая может вводить потребителя в заблуждение, об ориентированности аптечного учреждения на обслуживание определенных социальных групп населения.

Кабинет министров Украины принял решение, которым запретил аптекам указывать на вывесках уровень цен и сравнивать себя с конкурентами. Об этом сообщило Министерство Здравоохранения.

В ведомстве отметили, что неоднократно потребители в Украине сталкивались с вывесками аптек и аптечных сетей, которые содержали в своем названии слова "низкие цены", "оптовые цены", "социальный", "доступный" и тому подобное.

"Такие названия могут вводить людей в заблуждение и влиять на выбор конкретного аптечного учреждения. Для обеспечения безопасности граждан и установления справедливых рыночных условий было принято постановление правительства "О внесении изменений в пункт 161 лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)", - говорится в сообщении.

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В Минздраве пояснили, что отныне на вывеске и внешних рекламных конструкциях аптечного заведения не разрешается указывать уровень или другой признак цен, который может повлиять на намерения потребителя по приобретению товаров в таком заведении.

Также, как отмечается, нельзя указывать информацию, которая может вводить потребителя в заблуждение, об ориентированности аптечного учреждения на обслуживание определенных социальных групп населения. Кроме того, как добавили в министерстве, не допускается сравнение с другими аптечными учреждениями.

Продажа лекарств в аптеках - детали

С 1 апреля рецептурные лекарства в аптеке можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, можно получить, воспользовавшись электронным рецептом.

В отличие от бумажного, электронный рецепт упрощает процесс повторных назначений, ведь благодаря цифровизации это можно сделать дистанционно.

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