Средства направят на развитие инфраструктуры, которая будет заниматься вопросами здравоохранения и психологической помощи.

Израиль выделит $200 млн на развитие медицинской инфраструктуры в Украине.

Об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы будем поддерживать кредитную гарантию на сумму в более 200 миллионов долларов для развития инфраструктуры, которая будет заниматься вопросами здравоохранения и психологической помощи", - сказал Коэн.

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Напомним, сегодня Кулеба принял в Киеве министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, который прибыл с визитом в Украину. Кулеба заявил, что Украина ждет решения Израиля об оказании помощи в защите неба.

Позиция Израиля по войне в Украине

Израиль осудил нападение РФ на Украину, однако отказывался предоставлять ВСУ вооружение.

В конце сентября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи со стороны Израиля.

21 октября прошлого года тогдашний премьер Израиля Яир Лапид сообщил, что страна не будет передавать Украине вооружение. Однако уже в феврале 2023 года овый премьер Беньямин Нетаньяху сказал, что не исключает возможность передачи системы ПРО "Железный купол".

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