Изменение климата и конфликты препятствуют усилиям по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Изменение климата и конфликты мешают усилиям по борьбе с тремя самыми смертоносными инфекционными заболеваниями в мире - СПИДом, туберкулезом и малярией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Глобального фонда по борьбе с этими заболеваниями Питера Сэндса.

Согласно отчету фонда о результатах за 2023 год, международные инициативы по борьбе с болезнями в значительной степени восстановились после серьезного воздействия пандемии COVID-19.

"Но возрастающие проблемы изменения климата и конфликтов означают, что мир, скорее всего, не достигнет цели покончить со СПИДом, туберкулезом и малярией к 2030 году без "чрезвычайных шагов", - сказал Сэндс.

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Так, малярия распространяется в высокогорных частях Африки, где раньше было слишком холодно для комаров, переносящих заболевание.

Отмечается также, что экстремальные погодные явления, такие как наводнения, перегружают службы здравоохранения, приводят к миграции населения, вызывают рост заболеваемости и прерывают лечение во многих различных местах.

Сэндс также добавил, что в странах, охваченных конфликтом, таких как Судан, Афганистан и Мьянма, а также Украина, широкий охват населения для оказания помощи в лечении и профилактике от этих болезней является чрезвычайно сложной задачей из-за отсутствия безопасности.

Есть и положительные моменты, сказал Сэндс. Например, в 2022 году в странах, куда инвестирует Глобальный фонд, лечились от туберкулеза 6,7 миллиона человек, что на 1,4 миллиона человек больше, чем в предыдущем году. Фонд также помог обеспечить 24,5 миллиона человек антиретровирусной терапией ВИЧ и раздал 220 миллионов противомоскитных сеток.

Влияние изменения климата на здоровье людей

Ранее сообщалось, что изменение климата представляет серьезную угрозу для людей с заболеваниями легких.

По мнению экспертов, такие радикальные изменения, вызванные волнами жары, лесными пожарами и наводнениями, могут повлиять на миллионы людей, особенно на младенцев, детей младшего возраста и пожилых людей.

Также ученые выявили, что изменения климата негативно влияют на беременных женщин, что приводит к учащению случаев преждевременных родов.

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