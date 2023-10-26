По мере того, как Земля нагревается, мировые системы здравоохранения могут оказаться перегружены последствиями экстремальных погодных явлений.

Одной из самых серьезных угроз здоровью человечества является изменение климата.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая четвертая смерть может быть связана с предотвратимыми экологическими причинами, а изменение климата усугубляет эти риски, пишет Telegraph.

Изменение климата создает множество сложных проблем для здоровья: от экстремальных погодных явлений до распространения инфекционных заболеваний и обострения хронических заболеваний. Его нельзя предотвратить с помощью вакцины или вылечить антибиотиками.

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В связи с этим, сокращение выбросов во всех секторах имеет решающее значение для сдерживания изменения климата и удержания температуры 1,5°C в ближайшее время. Для этого мир должен декарбонизировать свои энергетические системы и сократить выбросы как минимум на 43% за 7 лет.

Если человечество не будет действовать, изменение климата вскоре сокрушит мировые системы здравоохранения. Экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и волны жары, будут увеличиваться по мере нагревания планеты.

По оценкам Всемирного банка, без смелых и срочных действий изменение климата приведет к перемещению около 216 млн человек к 2050 году. Изменение климата ставит под угрозу жизнь и средства к существованию, поскольку глобальные продовольственные системы пытаются прокормить растущий мир, а источники воды находятся под угрозой. А изменение климата вызывает всплеск инфекционных заболеваний, таких как лихорадка денге и холера, которые угрожают миллионам людей.

Меры по сокращению выбросов могут принести значительную пользу для здоровья, включая уменьшение загрязнения воздуха, от которого ежегодно умирает 7 млн человек.

Если человечествоне начнет противодействовать глобальному потеплению, то это приведет к ошеломляющим потерям. Изменение климата уже затрагивает почти половину населения мира. К 2050 году при сценарии потепления на 2°C еще 1,4 млн человек будут подвергаться тепловому стрессу, причем большинство в самых тяжелых формах.

По данным Всемирного банка, почти 40% бедных людей в мире будут ощущать ухудшение своей жизни и здоровья из-за климетических изменений, поскольку будут терять средства к существованию или испытывать резкий рост медицинских расходов.

Глобальное потепление и человечество

Ученые из года в год говорят о том, что полны жары по миру распространяются все чаще, а температуры становятся все выше. В Сентябре стало известно, что согласно исследовательскому отчету, почти все население мира испытало повышение температуры с июня по август в результате антропогенного изменения климата.

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