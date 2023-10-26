Одной из самых серьезных угроз здоровью человечества является изменение климата.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая четвертая смерть может быть связана с предотвратимыми экологическими причинами, а изменение климата усугубляет эти риски, пишет Telegraph.
Изменение климата создает множество сложных проблем для здоровья: от экстремальных погодных явлений до распространения инфекционных заболеваний и обострения хронических заболеваний. Его нельзя предотвратить с помощью вакцины или вылечить антибиотиками.
В связи с этим, сокращение выбросов во всех секторах имеет решающее значение для сдерживания изменения климата и удержания температуры 1,5°C в ближайшее время. Для этого мир должен декарбонизировать свои энергетические системы и сократить выбросы как минимум на 43% за 7 лет.
Если человечество не будет действовать, изменение климата вскоре сокрушит мировые системы здравоохранения. Экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и волны жары, будут увеличиваться по мере нагревания планеты.
По оценкам Всемирного банка, без смелых и срочных действий изменение климата приведет к перемещению около 216 млн человек к 2050 году. Изменение климата ставит под угрозу жизнь и средства к существованию, поскольку глобальные продовольственные системы пытаются прокормить растущий мир, а источники воды находятся под угрозой. А изменение климата вызывает всплеск инфекционных заболеваний, таких как лихорадка денге и холера, которые угрожают миллионам людей.
Меры по сокращению выбросов могут принести значительную пользу для здоровья, включая уменьшение загрязнения воздуха, от которого ежегодно умирает 7 млн человек.
Если человечествоне начнет противодействовать глобальному потеплению, то это приведет к ошеломляющим потерям. Изменение климата уже затрагивает почти половину населения мира. К 2050 году при сценарии потепления на 2°C еще 1,4 млн человек будут подвергаться тепловому стрессу, причем большинство в самых тяжелых формах.
По данным Всемирного банка, почти 40% бедных людей в мире будут ощущать ухудшение своей жизни и здоровья из-за климетических изменений, поскольку будут терять средства к существованию или испытывать резкий рост медицинских расходов.
Глобальное потепление и человечество
Ученые из года в год говорят о том, что полны жары по миру распространяются все чаще, а температуры становятся все выше. В Сентябре стало известно, что согласно исследовательскому отчету, почти все население мира испытало повышение температуры с июня по август в результате антропогенного изменения климата.