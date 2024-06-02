Для ученых пока остается загадкой, почему эта диета на столько действенная и эффективная.

Согласно новому исследованию, женщины, соблюдающие средиземноморскую диету, живут значительно дольше.

Средиземноморская диета состоит из более высокого потребления продуктов и ингредиентов, таких как оливковое масло, фрукты, рыба, орехи и овощи, и меньшего потребления красного мяса и сладостей, пишет The Hill.

"В этом исследовании с участием 25 315 женщин, находившихся под наблюдением в течение 25 лет, более строгое соблюдение средиземноморской диеты было связано со снижением на 23% риска смертности от всех причин", - говорится в исследовании.

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В исследовании отмечается, что такие факторы, как воспаление, резистентность к инсулину и индекс массы тела, способствовали объяснению этого более низкого риска с "минимальным вкладом стандартного уровня холестерина или гликемических показателей".

Однако в исследовании также отмечается, что "большая часть потенциальной пользы от соблюдения средиземноморской диеты остается необъяснимой, и будущие исследования должны изучить другие пути, которые потенциально могут способствовать снижению смертности среди людей, соблюдающихэту диету".

Исследования, проведенные в марте 2023 года, показали, что средиземноморская диета может помочь снизить риск развития деменции даже среди людей с более высоким генетическим риском этого заболевания. В ходе исследования были изучены данные 60 298 человек, отслеживавшихся в среднем за 9 лет, и исследователи обнаружили, что у тех, кто придерживался диеты, похожей на средиземноморскую, риск развития деменции был на 23% ниже.

Средиземноморская диета

Врачи и диетологи уже давно заявили о пользе мредиземноморской диеты. Они утверждают, что она крайне полезн для тех, кто хочет держать вес под контролем и в целом оставаться здоровым.

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