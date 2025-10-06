Искусственный интеллект в персонализированном лечении катаракты в Немецкой глазной клинике в Киеве - уже реальность

Мы стремимся дать пациентам всё лучшее, что есть в современной офтальмологии. Сегодня у нас доступно удаление катаракты с использованием программы GALAXY RAYNER — интраокулярных линз, созданных с применением искусственного интеллекта.

Наталья Фостер, доктор медицины, доктор философии (Великобритания).

Хирургия катаракты — одна из наиболее часто выполняемых процедур в мире, и спрос на неё растёт с увеличением продолжительности жизни. Интеграция ИИ в процесс прогнозирования результата меняет офтальмологическую микрохирургию, особенно в выборе ИОЛ, оценке катаракты и консультировании пациентов.

В рамках глобального проекта GLOBAL RETFound Немецкая глазная клиника в Киеве — единственная в Украине, сертифицированная для участия в создании мировой базы данных, разработки алгоритмов лечения и формирования "золотого стандарта" терапии катаракты и лазерной коррекции зрения. Это даёт возможность персонализировать лечение и повышать удовлетворённость пациентов.

На предоперационном этапе ИИ помогает выбрать идеальную для каждого пациента ИОЛ — критический шаг для достижения результата, превосходящего ожидания и врача, и пациента. Традиционные формулы основаны на оптических моделях, в то время как искусственный интеллект (например, нейросети) учитывает сложные индивидуальные параметры.

ИИ также трансформирует консультирование пациентов: моделирует результаты, объясняет риски и адаптирует обсуждение под конкретного человека, — отмечает доктор медицины, профессор Оксана Петровна Витовская (Украина).

Персонализированные расчёты ИОЛ

ИИ произвёл революцию в расчётах мощности ИОЛ, перейдя от жёстких формул к прогнозам, основанным на данных. Пример — формула GALAXY RAYNER, доступная в Украине только в Британском офтальмологическом центре и Немецкой глазной клинике. Она использует нейронные сети для прогнозирования мощности ИОЛ на основе биометрических данных.

По сравнению с классическими методиками, эта модель учитывает параметры задней кривизны роговицы и положения хрусталика, выбирая модель линзы Galaxy как максимально приближенную к естественной оптике человеческого глаза.

ИИ позволяет анализировать данные ОКТ и видеозаписи, объективно оценивая степень помутнения хрусталика. Кроме того, с его помощью можно смоделировать зрение пациента после операции, сравнить мультифокальные и премиальные линзы, а также предсказать развитие заболевания.

99,7% наших пациентов отмечают полную удовлетворённость зрением уже в течение первого месяца после операции.

Будущее ИИ в офтальмологии

В ближайшие 10 лет технологии искусственного интеллекта будут развиваться в направлении гиперперсонализированного подбора ИОЛ и интеграции с VR-моделированием. Это позволит пациенту заранее обсудить с хирургом своё послеоперационное зрение.

Наше преимущество

В Немецкой глазной клинике уже сегодня доступны решения завтрашнего дня. Использование ИИ и формулы GALAXY RAYNER, а также английских линз RAYNER позволяет снизить вероятность ошибок рефракции на 10–40% по сравнению с традиционными подходами.

Мы располагаем всей необходимой инфраструктурой — современной биометрией, надёжными электронными медицинскими системами и международной базой данных.

Ждем вас в нашей клинике в центре старого города.

