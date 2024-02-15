Диетологи рассказали, на сколько пагубно влияют эти продукты на наше сердце.

Болезни сердца являются основной причиной смертности среди большинства расовых и этнических групп.

Эксперты отмечают, что не обязательно заниматься спортом по три часа в день и есть только рыбу и овощи, чтобы сохранить здоровье сердца. Несколько простых привычек могут иметь большое значение, пишет Huffpost.

Одна из самых простых вещей, которые можно сделать - это исключить или строго ограничить определенные продукты, которые особенно вредны для сердца. Здесь кардиологи и диетолог отделают три продукта, которые нужно исключить из рациона как можно скорее.

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Бекон

Диетологи и врачи посоветовали полностью исключить его из рациона, или есть только по праздникам.

"Способ приготовления бекона может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье сердца", - сказала Мишель Рутенштейн, диетолог профилактической кардиологии.

Диетолог отметила, что этот продукт повышает кровяное давление, а также способствует воспалению и повреждению кровеносных сосудов, в совокупности увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А кардиолог доктор Саман Сетарех-Шенас добавил, что каждый, кто заботится о здоровье сердца, должен вообще исключить употребление обработанного и красного мяса.

Белый хлеб

Белый хлеб с его высоким гликемическим индексом и недостатком питательных веществ и клетчатки по сравнению с цельнозерновыми продуктами может привести к быстрым скачкам уровня сахара в крови, резистентности к инсулину и увеличению веса, что увеличивает риск сердечных заболеваний.

"Белый хлеб лишен всей полезной клетчатки и питательных веществ. Остается чистый сахар", - сказал Дэниел Люгер.

Картофель фри

"Когда пища жарится, ее питательная ценность меняется - пища теряет воду и поглощает жир", - объяснил Сетарех-Шенас и добавил, что такой картофель также подается с большим количеством соли, а это связано с высоким кровяным давлением и увеличением сердечно-сосудистых заболеваний.

Регулярное употребление жареной пищи в целом, добавил он, связано с ростом заболеваемости ишемической болезнью сердца, высоким кровяным давлением и ожирением.

Вместо этих продуктов диетологи посоветовали есть бобовые, такие как чечевица, нут и фасоль. "Бобовые богаты полезной клетчаткой и способствуют насыщению, регулируют дефекацию и питают здоровые кишечные бактерии. Кроме того, бобовые можно легко приготовить в больших количествах, и они отлично подходят для еды в будние дни", - сказал Люгер.

Также можно включить в рацион семена льна и миндаль.

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Чтобы предотвратить болезни сердца и их осложнения, особое внимание необходимо уделять здоровому питанию. Эксперты рекомендуют есть больше свежих фруктов, овощей и меньше обработанных продуктов.

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