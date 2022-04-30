Просроченный сертификат о вакцинации будет считаться недействительным, отметил министр цифровой трансформации.

COVID-сертификат в "Дие", у которого истек срок, не исчезнет из приложения.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Теперь, если у вашего COVID-сертификата в "Дие" истек срок действия, он не исчезнет из приложения, а будет недействительным. Таким образом мы хотим оставить в приложении историю вашей вакцинации от COVID", - написал министр.

Он отметил, что это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу.

"Они смогут показать медработнику, сколько имели вакцин - одну, две или бустерную дозы", - добавил Федоров.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине началась в марте 2020 года, позже в нашей стране стартовала вакцинация.

В начале апреля в Министерстве здравоохранения сообщили, что COVID-сертификат в "Дие" будет отображаться 1,5 года от даты прививки.

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