Получить 3 группу инвалидности можно при стойких, но не угрожающих жизни нарушениях организма.

3 группа инвалидности в Украине назначается людям с умеренными нарушениями организма. Для самостоятельной жизни им требуется небольшая посторонняя помощь или прием препаратов. Установить инвалидность могут специальные экспертные команды, которые заменили МСЭК.

Мы составили список болезней, при наличии которых лицу могут установить инвалидность 3 группы. В основном они не представляют угрозы для жизни, но значительно снижают трудоспособность. После установления диагноза таким лицам начисляется пенсия инвалидам 3 группы.

Кому положена инвалидность 3 группы - перечень заболеваний в Украине

Основания для установления инвалидности 3 группы в 2025 году указаны в постановлении Кабмина. На данный момент получить группу можно при следующих болезнях:

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отсутствие одного из парных органов (глаза, лёгкого, почки);

необратимый птоз или слепота одного глаза;

острота зрения 10-30%;

двусторонняя глухота;

двустороння мастэктомия;

стойкая трахеостома;

стеноз гортани II-III степени;

гипофизарный нанизм, остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;

афония (отсутствие голоса);

сахарный диабет средней тяжести;

наличие инородного тела в сердце;

наличие искусственного водителя ритма или клапана сердца;

тотальная тиреоидэктомия по поводу рака;

удаление желудка;

кифосколиоз 3 степени с наличием дыхательной недостаточности или 4 степени;

дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не помогает;

карликовость (рост ниже 120 см у женщин и 130 см у мужчин);

паралич кисти, руки или ноги;

ампутация кисти или руки;

культя стопы, бедра или голени;

укорочение ноги на 7 см и более;

выраженный парез руки или ноги с гипертрофией мышц;

наличие инородного тела в мозгу, если после травмы развился абсцесс или менингоэнцефалит;

значительный дефект черепа;

ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;

отсутствие трех пальцев руки (включая первый) или больших пальцев обеих рук;

резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного, коленного, голеностопных суставов;

вывих тазобедренных суставов, или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;

неконсолидированный перелом бедра или обеих костей голени;

деформации грудной клетки после удаления пяти и более ребер с дыхательной недостаточностью;

неустойчивость или эндопротез коленного или тазобедренного сустава;

деформирующий артроз тазобедренного сустава;

рубцы и дефекты лица, которые не поддаются коррекции;

незначительные и умеренные психические расстройства.

Для установления инвалидности нужно обратиться к лечащему врачу, который сформирует электронное направление на экспертную оценку. Пациента поставят в очередь, после чего специальная комиссия примет решение об установке инвалидности.

Ранее мы рассказывали, будет ли мобилизация инвалидов 3 группы в феврале, и при каких условиях мужчины с инвалидностью могут попасть на фронт.

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