Что эти крошечные кусочки пластика делают с нашим телом, остается открытым вопросом.

Небольшое исследование эректильной дисфункции у мужчин обнаружило, что в большинстве пенисов скрывается микропластик. Ведущий традиционный образ жизни пожилой мужчина оказался единственным, у кого в пенисе его не выявили, пишет Business Insider.

"Ученые не до конца понимают, как микропластик влияет на репродуктивное здоровье, но они обеспокоены", - говорится в публикации.

Когда ученые впервые начали рассуждать о поразительной связи между увеличением количества микропластика и количеством сердечных приступов, специалист по репродуктивной урологии, доктор Ранджит Рамасами решил изучить и другой орган, перекачивающий кровь: "Поскольку пенис является сосудистым органом, похожим на сердце, мы спросили: "Эй, а может ли микропластик также присутствовать в пенисе?".

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Доктор задался вопросом, как микропластик, который мы случайно вдыхаем из предметов повседневного обихода, включая еду, бутылки с водой и домашнюю пыль, может повлиять на фертильность у мужчин.

В итоге он обнаружил, что микропластик присутствует в некоторых пенисах у мужчин, страдающих эректильной дисфункцией (ЭД). Результаты исследования были опубликованы в Международном журнале исследований импотенции.

"Исследование представляло собой небольшую пилотную выборку из шести мужчин, все с ЭД, каждый из которых перенес операцию по установке имплантата полового члена. Хотя исследование предварительное, оно является частью растущего объема других исследований по этому поводу, - говорится в публикации. - Микропластик проник почти во все уголки тела, которые до сих пор изучали ученые, включая легкие, печень, кровеносные сосуды, пенисы и мозг, а также жидкости (сперма, кровь и плацента). Буквально в прошлом месяце исследователи из Университета Нью-Мексико обнаружили микропластик в яичках, что подтверждает идею о том, что микропластик может проникать через защитный барьер организма. Что эти крошечные кусочки пластика делают с нашим телом, остается открытым вопросом".

Указывается, что другие исследования уже предположили связь между использованием пластика и более низким качеством спермы. Автор нового исследования Рамасами хотел узнать, может ли микропластик физически повлиять на функцию мышц полового члена. И после завершения этого исследования он признался, что стал гораздо осторожнее пить воду из пластиковых бутылок и теперь старается всегда класть еду на настоящую тарелку, прежде чем разогреть ее. Он знает, что до сих пор неясно, какой вклад микропластик может внести в бесплодие и низкое качество спермы, но у него есть подозрение, что, вероятно, этот вклад есть.

Напомним. ранее ученіе предупреждали, что коронавирус может вызвать импотенцию.

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