Отменять карантин могут позволить себе страны, которые "уже все сделали" и "исчерпали ресурс" возможных мер в вопросе преодоления эпидемии.

Отмена связанных с коронавирусом карантинных ограничений в Украине по примеру Британии стало бы ошибкой и привело к большому росту смертности.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Борис Донской, пишет "Обозреватель".

"Мы должны вырабатывать коллективный иммунитет, однако мы должны учитывать, какой ценой мы его вырабатываем", - сказал эксперт.

По его словам, в Украине многие люди из групп риска до сих пор не вакцинировались от COVID-19.

"В Украине половина пенсионеров не привита ни первой, ни второй дозой, я уже не говорю о третьей (дозе вакцины, - ред.). Поэтому страна заплатит за такое открытие и за отсутствие карантинных мер очень дорогую цену", - считает Донской.

Он отметил, что штамм "Омикрон" хоть и считается менее опасным своих предшественников, но он может вызывать тяжелые последствиям у непривитых.

"Даже "Омикрон" у непривитых людей с рисками тяжелого течения - у пожилых людей, у людей с сердечными заболеваниями - все равно дает тяжелое течение, все равно он даст нам высокую летальность. Это неприемлемо", - сказал Донской.

По его словам, отменять карантин могут позволить себе страны, которые "уже все сделали" и "исчерпавшие ресурс" возможных мер в вопросе преодоления эпидемии, в частности, где большинство населения вакцинировано.

"Украина рискует получить волну "Омикрона" достаточно высокой ценой", – предупредил Донской.

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Как сообщал УНИАН, в субботу, 29 января, коронавирус в Украине диагностировали у 24508 человек, в частности, у 3378 детей и 444 медиков.

За сутки от COVID-19 привито еще более 34 тысяч человек. С начала кампании по вакцинации в Украине привиты 15318151 человек, из них получили первую дозу – 15318149, две дозы – 14611834, дополнительную дозу – 16597 человек, а бустерную дозу – 333018.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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