Что купить для защиты от возможной химической атаки и где прятаться - расскажет УНИАН.

11 апреля в Мариуполе произошла химическая атака - войска РФ нанесли удар по городу неизвестным отравляющим веществом. Эта атака может быть не последней - вероятность последующих химатак по Украине довольно высока.

Ранее УНИАН рассказывал алгоритм действий, если произошла химическая атака зарином. Россия также может атаковать Украину хлором и аммиаком.

Химическая атака: как защититься

Узнать о химической атаке можно по телевизору, радио, из СМИ, из громкоговорителей на улице. В случае несения удара отравляющими веществами в населенном пункте сработает воздушная тревога.

Лучшая защита от химической атаки - это противогаз. Купить его можно в аптеке или военном магазине. Однако достать противогаз сейчас почти невозможно. Поэтому можно приготовить специальный раствор, которым нужно смочить ватно-марлевые повязки в случае химатаки.

Рекомендуется приготовить два раствора: на случай атаки хлором и аммиаком. Их достаточно приготовить один раз и затем хранить в недоступном для детей месте.

Для приготовления растворов понадобятся 2 пустые бутылки емкостью по 500 мл, кипяченную вода, лимонная кислота и сода. На 0,5 литров воды возьмите 1 ст. ложку соды (для хлор-атаки) и на вторые 0,5 литром воды – 1 ст. ложку лимонной кислоты или уксуса (в случае атаки аммиаком).

Наполните бутылки водой с содой и с лимонной кислотой. Подпишите бутылки словами "аммиак" и "хлор", чтобы не перепутать. В случае химической атаки смочите марлевую повязку в соответствующем растворе и наденьте на лицо.

Куда прятаться в случае химической атаки

Если вы не можете покинуть зараженный район - запритесь в помещении и плотно закройте окна и двери. Щели заклейте скотчем или заткните тканью. В случае атаки аммиаком спускайтесь в подвал, подземную парковку или на нижние этажи, поскольку этот газ легкий и поднимайте вверх.

Если же Россия атаковала хлором - укрытие нужно искать на верхних этажах, поскольку этот тяжелый газ опускается на землю.

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