Этот сорт яблок относительно новый и поступил в коммерческую продажу только в 1997 году.

Существует более 7000 сортов яблок, поэтому для их любителей не существует недостатка в выборе.

Издание Eatingwell обратились к нескольким шеф-поварам, чтобы узнать их мнение о лучшем яблоке для употребления в свежем виде. Безусловным фаворитом оказался Хани-Крисп.

Райан Джонс, шеф-повар ресторана Free Reign в Чарльстоне, считает, что яблоки сорта Хани-Крисп вкусны . "Мое самое любимое яблоко для сырого употребления – это Хани-Крисп. Это идеальное сочетание сладкого и кислого", - объяснил свой выбор повар.

Сочетание хрустящей текстуры и сладкого вкуса также делает этот сорт яблок любимым для Татьяны Моры, шеф-повара и владелицы ресторана MITA в Вашингтоне, отмеченного звездой Мишлен. "Хани-Крисп - королева яблок, которые можно есть сырыми. Они обладают непревзойденным хрустом, невероятно сочные, с идеальным балансом сладости и кислоты", - сказала Мора.

"Лучшее яблоко для сырого употребления - это сорт Хани-Крисп", - уверенно заявила Сью Земаник, шеф-повар ресторана Zasu в Новом Орлеане.

Карен Акунович, знаменитый шеф-повар и ресторатор также считает сорт Хани-Крисп одним из своих любимых. "Я люблю яблоки сорта Хани-Крисп за их сочную сладость и фирменный хруст", - поделилась она.

Мэтью Нисснер, шеф-повар ресторана Halls Chophouse, также считает яблоки сорта Хани-Крисп одними из своих любимых.

О сорте яблок Хани-Крисп

Хани-Крисп - относительно новый сорт яблок. Он был выведен в Центре садоводческих исследований Миннесотской сельскохозяйственной экспериментальной станции при Университете Миннесоты и выпущен в продажу в 1991 году. Первые яблоки этого сорта, выращенные для продажи, появились в магазинах в 1997 году и быстро стали популярными.

Ранее диетолог рассказала, что будет, если есть яблоки каждый день. В частности, яблоки помогут сохранить кожу здоровой, снизить вес и наладить пищеварение.

В целом же, яблоки являются одними из самых популярных фруктов из-за их доступности по цене, вкуса и пользы для здоровья.

