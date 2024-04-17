Многие даже не подозревают, что у них высокое кровяное давление, поскольку оно не сопровождается симптомами.

Высокое кровяное давление является причиной смертельных болезней сердца. При этом многие люди даже не подозревают, что у них высокое кровяное давление, поскольку оно не сопровождается симптомами.

Одним из способов регулирования артериального давления является диета. Она фокусируется на продуктах, богатых калием, кальцием, магнием, клетчаткой и белком, но ограничивает продукты с высоким содержанием сахара, натрия и насыщенных жиров, пишет Healthdigest.

В связи с этим есть данные, о том, что употребление слишком большого количества яиц через какое-то время может повысить артериальное давление.

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Несколько лет назад ученые выяснили, что употребление яиц может повысить уровень холестерина, что может на 22% увеличить риск развития гипертонии. У тех, кто ел до семи яиц в неделю, вероятность развития высокого кровяного давления была на 14% выше.

Согласно исследованию 2021 года, яйца не совсем полезны. Употребление более четырех яиц в неделю связано с повышением риска общей смерти на 50%, риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 75% и увеличением риска смерти от рака на 52% по сравнению с употреблением менее одного яйца в неделю. Даже употребление двух-четырех яиц в неделю увеличивает риск смертности от всех причин на 22% и сердечно-сосудистой смерти на 43%. Исследователи заявили, что холестерин из яиц объясняет большую связь со смертностью.

Диетологи отметили, что, возможно, лучше ограничиться одним яйцом или яичным белком.

Другие новости о пользе и вреде яиц

Всем известен факт, что куриные яйца полезны. В них много белка, витаминов групп А и В, Омега-3, фолиевой кислоты. Но как часто их можно употреблять и какие яйца полезнее - жареные или вареные, всмятку или вкрутую знают не все.

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