Диетологи советуют есть больше животных и растительных белков, чтобы уменьшить воспаление и способствовать похудению.

Белок играет ключевую роль в уменьшении воспаления и поддержании метаболического здоровья - двух факторах, которые могут сделать похудение достижимым и устойчивым.

"Выбор противовоспалительных белков помогает снизить хроническое воспаление, которое способствует инсулинорезистентности. При высокой инсулинорезистентности повышается уровень сахара в крови, активизируется накопление жира, и похудение может стать более сложным", - отметила диетолог Кейтлин Хиппли, пишет Eatingwell.

Наиболее рекомендуемые диетологами противовоспалительные белки

1. Жирная рыба

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Богатая омега-3 жирными кислотами, рыба поддерживает здоровье сердца, мозга и помогает уменьшить воспаление. "Лосось - мой любимый и наиболее рекомендуемый источник белка при соблюдении противовоспалительной диеты благодаря высокому содержанию омега-3 жиров и микроэлементов", - сказала диетолог Линдси Фенкл.

Эти полезные жиры также могут снижать артериальное давление, уровень триглицеридов и поддерживать здоровый уровень холестерина - показатели, которые часто нарушаются у людей с инсулинорезистентностью.

2. Бобовые

Фасоль и чечевица, богаты клетчаткой, растительным белком и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье кишечника и уменьшают воспаление. "Благодаря клетчатке и полифенолам фасоль и чечевица заслуживают звания источника растительного белка. Они снижают воспаление и способствуют устойчивому похудению, улучшая здоровье кишечника и борясь с окислительным стрессом", - отметила Хиппли.

Исследования показывают, что бобовые могут способствовать выработке организмом большего количества гормонов, регулирующих аппетит, и усиливающих чувство сытости. Это достигается благодаря содержанию белка и кальция.

3. Постное мясо

Курица, индейка, оленина и мясо бизона, богаты белком и содержат меньше насыщенных жиров, что делает его идеальным вариантом для тех, кто стремится уменьшить воспаление и похудеть.

"Мясо дичи, такое как оленина, лось и бизон, как правило, более постное, богато железом и выращено без добавок, характерных для мяса, выращенного традиционным способом", - объяснила Фенкл.

Это мясо содержит ряд противовоспалительных веществ, включая цинк и селен, которые поддерживают иммунную регуляцию и помогают нейтрализовать окислительный стресс.

4. Тофу и темпе

Ферментированные соевые белки, включая тофу и темпе, богаты полноценным белком и изофлавонами - соединениями с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Эти преимущества особенно ценны для снижения уровня маркеров воспаления и поддержания чувствительности к инсулину, что может облегчить контроль веса.

Ферментированные соевые продукты, такие как темпе, также могут поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий и уменьшению воспаления в пищеварительном тракте, особенно в сочетании с диетой, богатой клетчаткой. Исследования показывают, что здоровье кишечной микробиомы может оказывать значительное влияние на обмен веществ и массу тела.

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