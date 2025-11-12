Среди украинских солдат распространяется тяжелая и опасная болезень - газовая гангрена.

Война в Украине приводит к возвращению болезней, которых не видел почти никто из ныне живущих на Земле людей. Среди украинских солдат распространяется тяжелая болезнь газовая гангрена, что считалась почти побежденной в современном мире. Даже в мирные времена заболевание лечится трудно, а в военных реалиях смертность приближается почти к 100%.

Что такое газовая гангрена

Как сообщает издание The Telegraph, газовая гангрена - это бактериальное заболевание, при котором инфекция разрушает мышечные ткани. Эта болезнь была распространена в Первой и Второй мировых войнах. С наступлением мирного периода в Европе она почти исчезла, и большинство современных медиков никогда с ней не сталкивались.

Инфекция называется газовой, потому что бактерии образуют пузырьки газа под кожей. По сравнению с обычными гангренами она развивается гораздо быстрее и тяжело излечивается.

Почему появляется газовая гангрена - причины

Болезнь развивается вследствие тяжелых огнестрельных, взрывных, колотых ранений. Есть то, чем вызывается газовая гангрена - возбудитель болезни в большинстве случаев это бактерия клостридия. Эти микробы живут в почве и попадают в тело через рану, где начинают активно размножаться. Раненые солдаты в окопах находятся в наибольшей зоне риска.

Какие симптомы характерны для газовой гангрены

Как сообщает Национальная медицинская библиотека США, инфекция развивается в течение нескольких часов или недель после получения травмы.

Вот как проявляется газовая гангрена:

лихорадка;

неприятный запах из раны;

отеки раненых конечностей;

сильная боль в мышцах;

посинение пораженных участков;

отмирание тканей;

боль при движении глаз.

Чем дольше больной не получает помощь, тем сильнее ухудшается его состояние. В Украине раненые нередко поступают к врачам, когда гангрена развивается несколько недель.

Можно ли вылечить газовую гангрену

При своевременной помощи смертность составляет около 20-30%. Однако у украинских солдат часто осложняется газовая гангрена - лечение затрудняется из-за реалий войны. Под постоянными обстрелами эвакуация раненых солдат затягивается. В результате военные попадают к медикам на очень позднем этапе, когда полностью вылечить гангрену почти невозможно. В таких случаях летальность приближается к 100%.

При подтверждении газовой гангрены проводится немедленное агрессивное лечение в отделении интенсивной терапии. Пациенту вырезают инфицированную плоть, вводят большие дозы антибиотиков в вену, проводят насыщение тканей кислородом в барокамере. В тяжелых случаях пораженную конечность ампутируют.

К сожалению, в Украине военные не всегда получают своевременную помощь. Причины этого - трудности с эвакуацией, нехватка лекарств и устойчивость к антибиотикам у многих пациентов. К тому же болезнь сначала нужно диагностировать, а в прифронтовой зоне не так много лабораторий.

