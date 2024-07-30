Основной угрозой распространения являются "тигровые комары".

В сети распространили ложную информацию о якобы распространении лихорадки Денге в Украине. В министерстве здравоохранения опровергают это.

Сообщается, что фейк распространяют в Telegram россияне. Фактчекеры VoxCheck обнаружили, что они перекрутили слова украинского врача-инфекциониста, которая рассказывала о симптомах этого заболевания в своем блоге.

В Минздраве говорят, что основной угрозой распространения лихорадки Денге в Европе являются "тигровые комары" aedes albopictus. По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге, ранее типичная для регионов Африки и Азии, теперь распространяется и на другие территории.

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"По состоянию на июнь 2024 года ВОЗ сообщила о более 10 миллионах случаев с начала года. Украины среди этих стран нет", - подчеркнули в министерстве здравоохранения.

Что такое лихорадка Денге

Инкубационный период этой острой инфекционной болезни длится от 3 до 15 дней. В Минздраве говорят, что заболевание обычно начинается внезапно: появляются озноб, головная боль, сильная боль в спине, крестце, позвоночнике и суставах (особенно коленных).

Саму лихорадку наблюдают у всех больных - во время болезни температура тела быстро повышается до 39-40°C.

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