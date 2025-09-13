Как оказалось, вредная пища заставляет клетки мозга в гиппокампе становиться очень активными.

Исследователи предупредили, что употребление нездоровой пищи в течение всего нескольких дней может негативно повлиять на память. В частности такая вредная пища, как чизбургеры, картофель фри и т.д., может нарушить работу гиппокампа - участка мозга, который отвечает за память и обучение. Об этом пишет The Independent, ссылаясь на исследование ученых из Медицинской школы Университета Северной Каролины (США).

Во время исследования на мышах ученые поняли, что вредная пища заставляет клетки мозга в гиппокампе становиться очень активными. Гиперактивность клеток мозга ранее связывали с деменцией.

Отмечается, что причиной чрезмерной активности клеток является нарушение способности мозга усваивать сахар, то есть "глюкозу", которая является основным источником энергии для клеток нашего организма. По словам исследователей, белок, который контролирует использование энергии клетками мозга, а именно "PKM2", тоже является частью проблемы.

"Больше всего нас удивило то, как быстро эти клетки изменили свою активность в ответ на уменьшение доступности глюкозы, и как именно это изменение было достаточным для нарушения памяти", - отметила доктор Хуан Сонг, профессор фармакологии школы.

Известно, что не все чрезмерно обработанные продукты вредны для здоровья, однако было обнаружено, что они ускоряют когнитивный спад на 12%, а их употребление может ускорить появление ранних признаков болезни Паркинсона.

Кроме того, Сонг и ее команда обнаружили, что питание с высоким содержанием насыщенных жиров может привести к повышению риска развития когнитивных заболеваний. Однако ученые нашли метод, который может помочь успокоить чрезмерно активные клетки мозга и исправить проблемы с памятью.

"В течение четырех дней после начала диеты клетки мозга грызунов стали чрезмерно активными, но периодическое голодание и другие изменения в рационе нормализовали их работу", - добавили в материале.

Также исследователи выразили надежду, что дополнительные исследования помогут им понять, как чрезмерно активные клетки мозга могут нарушать мозговые волны, может ли такое лечение быть действенным для людей и как рацион с высоким содержанием жиров может влиять на развитие болезни Альцгеймера.

"В долгосрочной перспективе такие стратегии могут помочь уменьшить растущее бремя деменции и болезни Альцгеймера, связанных с метаболическими расстройствами, предлагая более целостный подход к лечению, охватывающий как тело, так и мозг", - объяснила Сонг.

