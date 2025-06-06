Отсутствие четких и прозрачных правил регулирования фармацевтического рынка в Украине негативно влияет на доступность лекарственных средств для населения. А также на стабильность аптечной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога Кирилла Сазонова.

"Три месяца разговоров - и ни одного решения. Отсутствие четких правил на фармрынке вредит доступности лекарств", - отметил Сазонов в своей заметке в соцсетях.

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По его словам, после введения решения СНБО о запрете маркетинговых договоров ожидалось снижение цен на лекарства, однако на практике цены выросли.

"Аптеки работают в минус, производители сохраняют прибыль, пациенты - в отчаянии", - подчеркнул он.

Политолог также подчеркнул, что сейчас все ограничения на рынке касаются только аптек, в то время как основная часть формирования стоимости лекарственных средств - примерно 72% - приходится на производителей.

"Это не реформа, это схема", - прокомментировал Сазонов ситуацию, отметив, что реакция государства выглядит как попытка найти виновных среди аптек, зато крупные фармпроизводители остаются без внимания.

По мнению эксперта, дальнейшее промедление с правительственным решением лишь усиливает дестабилизацию на рынке.

"Если все уже решено - тогда жди очередного ценового цунами. А если нет - пора прекращать мутить воду и принимать решение. Публично. Прозрачно. Для всех", - резюмировал Сазонов.

В чем суть проблемы

Введенный с 1 марта запрет на маркетинговые договоры между производителями лекарственных средств и аптечными сетями не снизил цены на лекарства. А наоборот создал дополнительные финансовые риски для аптечного сектора.

Напомним, соответствующее решение было принято СНБО в феврале 2025 года с целью борьбы с непрозрачными наценками на лекарства.