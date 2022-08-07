Что будет, если есть ежевику каждый день и кому лучше вообще отказаться от этой ягоды - узнайте в материале УНИАН.

Ежевику в народе называют "черная сестра малины" из-за внешней схожести ягод. Ежевика менее устойчива к морозу, но ягоды у нее сочнее, больше и гораздо раньше созревают. Такую ягоду можно употреблять в свежем виде, делать из нее заготовки на зиму или настойки. УНИАН расскажет, чем полезна ягода и кому нельзя есть ежевику.

Польза ежевики для мужчин и женщин

Прежде всего, ежевика - это целый кладезь полезных для человека веществ. В своем составе ягода содержит витамины из группы A, B, C, Е, магний, цинк, органические кислоты, дубильные вещества, фруктозу. Отдельно диетологи выделяют еще три важных компонента ежевики:

клетчатку - устраняет проблемы с сердцем и сосудами, препятствует возникновению проблем с ЖКТ;

- устраняет проблемы с сердцем и сосудами, препятствует возникновению проблем с ЖКТ; марганец - помогает усваиваться углеводам, аминокислотам, холестерину и участвует в производстве коллагена;

- помогает усваиваться углеводам, аминокислотам, холестерину и участвует в производстве коллагена; витамин К - помогает укрепить кости и улучшить свертываемость крови, а также снизить риски возникновения переломов.

Кстати, дефицит витамина К в организме приводит к частому появлению синяков.

Общие полезные свойства ежевики не менее важны, чем перечень полезных веществ в ее составе. Регулярно употребляя ежевику, вы сможете:

снизить уровень вредного холестерина;

повысить гемоглобин;

снизить риски возникновения инфаркта или инсульта;

улучшить обмен веществ;

укрепить иммунитет;

распрощаться с проблемами с памятью;

лишиться бессонницы.

Кроме того, ежевика обладает мощным противовоспалительным и противовирусным эффектом, так что, такая летняя ягода - отличное народное средство от простуды.

Ранее мы подробно писали о том, в чем еще заключается польза ежевики и как ее можно использовать в бьюти-сфере.

Чем опасна ежевика - вред ягоды

Из-за того, что ежевика - сильный аллерген, ее ни в коем случае нельзя употреблять при аллергии или индивидуальной непереносимости. Даже здоровому человеку нужно соблюдать разрешенную дозировку - в день можно съедать 300 гр ежевики и не более.

Отказаться от употребления ягоды лучше тем, у кого наблюдаются:

заболевания почек;

повышенная кислотность;

пониженное артериальное давление;

хронические заболевания ЖКТ;

сахарный диабет на последних стадиях.

Если вы регулярно будете превышать допустимую норму в процессе употребления ежевики, то рискуете обрести язвенную болезнь. Передозировка ежевикой проявляется сразу - возникает сильная боль в животе, тошнота, рвота, расстройства стула, учащенный пульс и трудности с дыханием.

При возникновении вышеописанных симптомов следует немедленно обращаться к врачу, а лучше, конечно, знать меру и не подвергать свое здоровье опасности.

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