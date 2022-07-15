Польза и вред ежевики хорошо изучены учеными.

Ежевика - одна из главных сезонных продуктов июля и ценный источник витаминов. Сезон этой ягоды длится недолго, поэтому предлагаем вам чаще употреблять эту ягоду уже сейчас. И называем 6 причин, почему ежевика так полезна для нашего организма.

Ранее мы писали, как сделать варенье из ежевики и другие заготовки на зиму с этой ягодой.

Польза ежевики для сердца и сосудов

Ежевика богата витамином C - всего один стакан ягод содержит половину суточной нормы. Этот витамин участвует в образовании коллагена и нужен для здоровья сосудов. Ежевика также - один из рекордсменов по содержанию растительных волокон, дефицит которых повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В ягодах много никотиновой кислоты - очень полезной для сердца.

Польза ежевики для костей

Витамин K в составе ежевики незаменим для здоровья костей. При дефиците этого витамина костная ткань истощается и возрастает риск переломов. Особенно важен этот витамин для детей.

Польза ежевики для женщин

Употребление ягод ежевики облегчает симптомы при менструации и уменьшает обильность кровотечений, помогает нормализовать менструальный цикл. Ягоды и чай из листьев ежевики облегчают симптомы климакса.

Польза ежевики для нервной системы

Ежевика благотворно влияет на нервную систему. Если вы нервничаете и не можете успокоиться - попробуйте "заесть" стресс горстью ягод. Они помогают при неврозах и улучшают качество сна.

Польза ежевики для иммунитета

Ежевика может похвастаться большим количеством биофлавоноидов - соединений, которые обладают сильными противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Это отличная поддержка для иммунитета. Помимо этого, скромные черные ягоды помогают в профилактике онкозаболеваний: замедляют развитие раковых опухолей и различных новообразований.

Польза ежевики для кожи

Для гладкости, упругости и увлажнения кожи готовят маску из ягод ежевики. Смешайте 2 столовых ложки ягод, чайную ложку меда и пять капель лимонного сока. Смешайте до однородности и нанесите эту маску на вымытые лицо на 15 минут. Затем смойте и смажьте лицо увлажняющим кремом.

Чем вредна ежевика

Ежевика является сильным аллергеном. Детям и склонным к аллергии взрослым её нужно пробовать с осторожностью. Ежевика противопоказана при язве желудка. Если у вас слабая пищеварительная система, ягоды не рекомендуется есть натощак и в сыром виде. Категорически запрещено есть сырые ягоды - высок риск отравления.

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