Умение оказать первую доврачебную помощь – элементарный, но очень важный навык. А в период военного времени – особенно.
В Министерстве здравоохранения напомнили базовые курсы по медицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц. Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизни.
Из первого видеокурса вы узнаете:
- в каких зонах безопасно оказывать помощь;
- как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;
- особенности наложения турникета, компрессионных повязок и тампонады;
- как обеспечить проходимость дыхательных путей;
- что делать при травмах глаз.
2-й видеокурс по спасению человека во время критических кровотечений
А до этого уже в Минцифры напомнили основные правила поведения в интернете, которые уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом. Пока наша ИТ-армия уничтожает врага в киберпространстве, каждый из нас по ту сторону экрана должен помнить о личной кибербезопасности.
В условиях полномасштабной войны доступ к быстрой информация может быть вопросом жизни и смерти. Мы подготовили материал, как очистить кэш в Telegram и вернуть мессенджер к нормальной работе