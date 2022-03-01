Помните, подготовлен – значит защищен.

Умение оказать первую доврачебную помощь – элементарный, но очень важный навык. А в период военного времени – особенно.

В Министерстве здравоохранения напомнили базовые курсы по медицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц. Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизни.

Из первого видеокурса вы узнаете:

в каких зонах безопасно оказывать помощь;

как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;

особенности наложения турникета, компрессионных повязок и тампонады;

как обеспечить проходимость дыхательных путей;

что делать при травмах глаз.

2-й видеокурс по спасению человека во время критических кровотечений

А до этого уже в Минцифры напомнили основные правила поведения в интернете, которые уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом. Пока наша ИТ-армия уничтожает врага в киберпространстве, каждый из нас по ту сторону экрана должен помнить о личной кибербезопасности.

В условиях полномасштабной войны доступ к быстрой информация может быть вопросом жизни и смерти. Мы подготовили материал, как очистить кэш в Telegram и вернуть мессенджер к нормальной работе

Вас также могут заинтересовать новости: