В Ивано-Франковской области уровень госпитализации более чем вдвое выше среднего уровня по стране - 107 и 40 человек на 100 тыс. населения соответственно.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что эпицентром вспышки COVID-19 остаются западные регионы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова.

По ее словам, в частности, в Ивано-Франковской области уровень госпитализации более чем вдвое выше среднего уровня по стране - 107 и 40 человек на 100 тыс. населения соответственно.

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"В соседних с ней областях также уровень относительно выше средних показателей. Ситуация также является напряженной в северо-восточных областях: Сумская, Харьковская, Черниговская области есть также среди наиболее пораженных", - отметила Кузьминова.

Она добавила, что наименее пораженными областями являются юго-восточные, где уровень госпитализации меньше среднего по стране.

Отметим, с 27 января Ривненская область переходит в "красную" зону эпидемии.

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