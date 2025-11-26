Энергонезависимость БаДМ: свет для работников, лекарства для Украины

Компания обеспечивает соответствующие условия труда для сотрудников: свет, тепло, интернет и всё необходимое для бесперебойной работы аптечных складов и офиса.

Во время массированных атак России на энергетическую инфраструктуру национальный фармдистрибьютор БаДМ продолжает работать в штатном режиме: заказы обрабатываются, лекарства хранятся при надлежащей температуре и отгружаются в аптеки и медицинские учреждения, транспорт выезжает по графику. Работники аптечных складов и офиса не сидят в холоде и темноте.

Как компания обеспечивает бесперебойные поставки лекарств и условия труда для своих сотрудников при любой ситуации - в этом материале.

Работники БаДМ имеют надлежащие условия

Компания обеспечивает соответствующие условия труда для сотрудников: свет, тепло, интернет и всё необходимое для бесперебойной работы аптечных складов и офиса. Такие инвестиции способствуют росту уровня эффективности и мотивированности сотрудников, что, в свою очередь, гарантирует стабильную и надёжную работу компании.

"Работники могут в любое время года воспользоваться душевыми кабинами, феном, работают в помещениях с комфортной температурой, электричеством и интернетом. А когда можешь в обеденный перерыв разогреть еду, зарядить повербанки - такие возможности в БаДМ помогают и положительно влияют на психологическое восприятие тяжёлой энергетической ситуации в стране", - делятся наблюдениями начальник смены Артём Гарам и его помощница Олеся Трикозюк.

Почему электроэнергия важна для БаДМ?

До 80% своего пути к пациенту медпрепараты находятся у дистрибьютора. И именно он отвечает за сохранение качества лекарств - особенно препаратов, которые имеют высокую чувствительность к изменению температуры: вакцины, инсулины некоторых производителей, онкопрепараты, сыворотки, гормональные средства, растворы для инъекций.

Даже незначительные колебания температуры могут сделать эти лекарства неэффективными или опасными для пациентов.

Холодовая цепь БаДМ работает без сбоев благодаря профессиональному оборудованию: холодильным и морозильным камерам, термоконтейнерам, рефрижераторным транспортным средствам и другому.

Всей этой системе нужно одно - стабильное электроснабжение. Соблюдая высокие стандарты и постоянно модернизируя инфраструктуру, БаДМ гарантирует, что медикаменты не потеряют своей эффективности даже "в тёмные времена".

Готовы к блэкаутам с 2012 года

Энергонезависимость в БаДМ не экстренное решение военного времени. Это результат многолетней стратегии стабильности, надёжности и непрерывности обеспечения миллионов украинцев лекарствами.

Ещё с 2012 года, когда аптечные склады БаДМ подтверждали соответствие требованиям международной дистрибуции и сертификации GDP, были внедрены энергонезависимые решения: резервные линии электроснабжения и дизель-генераторы.

В 2014 году программа энергонезависимости расширилась. А во время полномасштабного вторжения компания модернизировала и значительно усилила свои энергонезависимые системы. Инфраструктура БаДМ в настоящее время включает дизельные и бензиновые генераторы общей мощностью более 2,2 МВт.

В 2024 году компания установила более 2000 солнечных панелей. Общая мощность - более 1 МВт. Это позволяет ежегодно генерировать более 1,3 млн кВт·ч электроэнергии, что существенно снижает нагрузку на электросети страны.

Свет для людей, надёжность для страны

Сегодня БаДМ обеспечивает препаратами более 18 000 аптек и медучреждений по всей Украине. И делает это независимо от того, есть ли свет в сети. Компания постоянно работает над тем, чтобы быть готовой к любым изменениям на рынке и в условиях, гарантируя наличие лекарств без перебоев.

В ближайших планах - техническое переоснащение, модернизация производственных процессов, установка ещё большего количества солнечных станций и систем хранения энергии.

"Обеспечивать коллектив надлежащими условиями - это наша ответственность перед командой, а ежедневные доставки лекарств - перед страной", - подчёркивает и.о. генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко.