Дело совершенно не в чистоте и не в запахе.

Если вы не лишены благ цивилизации, то, скорее всего, принимаете душ как минимум один раз в день. Но вне зависимости от того, как часто вы привыкли мыться, одно стоит уяснить для себя окончательно - можно ли писать в душе на самом деле и к чему приведет такой "ритуал".

Почему в душе хочется писать

Причин, почему хочется писать в воде - в море, бассейне или душе - несколько. Это может быть обусловлено реакцией мозга на звук журчащей воды. То есть, мозг привык, что такой звук связан только с опустошением мочевого пузыря, значит, в любой ситуации с похожим звуковым сопровождением мозг начнет давать соответствующие сигналы мочеполовой системе.

В ситуации, где никакой журчащей воды нет, а в туалет "по-маленькому" хочется все равно, можно переложить ответственность на погружной диурез. Это эффект, при котором сосуды рук и ног сужаются, а приток крови усиливается в области жизненно важных органов. Происходит это при погружении в большое количество воды - бассейн, реку или море. Из-за сужения сосудов давление в организме увеличивается, и почки активнее фильтруют кровь. Поэтому и процесс образования мочи, то есть диурез, ускоряется.

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Также причиной может стать давление воды на тело, перепады температуры, расслабление мышц и даже отсутствие психологических рамок - человек в закрытом пространстве туалета чувствует себя более скованно, чем даже в душе.

Нормально ли писать в душе

Некоторые из вас могут удивиться, когда узнают, какой процент людей писает в душе. Издание Gloucestershirelive пишет, что британский магазин сантехники ShowerstoYou опубликовал исследование, в ходе которого выяснилось, что из 1000 человек 760 периодически опорожняют мочевой пузырь в душе, а 86 британцев из 760 опрошенных уточнили, что частенько так поступают. Получается, что каждый 9-й человек из тех, кто в принципе привык ходить в туалет под душем, делает это постоянно.

Buzzfeed также провели опрос, в котором приняли участие больше 200 000 человек. Выяснилось, что почти 190 000 из них также "облегчаются" в душе.

Почему нельзя писать в душе

Эксперт по чистоте под ником @madamesweat в своем Instagram объяснила, можно ли писать в душе, какие достоинства и недостатки у такой привычки. С одной стороны, опорожнение таким образом позволяет экономить воду - ее расход в туалете все равно больше, чем в душе. Также важен и вопрос гигиены, ведь после мочеиспускания можно сразу помыться.

Однако женщина уверяет, что если постоянно ходить "по-маленькому" в душе, мозг формирует привычку, и рано или поздно человек начнет хотеть в туалет как только окажется в воде.

В комментариях под видео публика устроила горячий спор - одни подписчики были шокированы самим фактом того, что кто-то вообще ходит в туалет в душе, а другие утверждали, что им нравится так делать, и ничего менять они не собираются.

Кроме формирования вредной привычки, есть и более серьезные риски для здоровья - об этом пишет медицинское издание Health. В материале сказано, что если вам хочется сходить в туалет в душе, то лучше делать это только у себя дома. В общественных душевых высоки риски заражения инфекцией мочеполовых путей или золотистым стафилококком - вы же не знаете, какие бактерии остались после предыдущего человека, и насколько тщательно была вымыта кабинка.

Женщинам медики и вовсе не рекомендуют писать в душе, особенно стоя. В таком положении мочевой пузырь не может полностью расслабиться и вытеснить всю скопившуюся мочу. Это в итоге приводит к постепенному ослаблению тазового дна, а слабое тазовое дно - это риск недержания мочи или регулярных позывов к мочеиспусканию в будущем.

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