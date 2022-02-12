Для укрепления иммунитета специалист посоветовала есть побольше продуктов, богатых на витамин С, употреблять гранаты, а также продукты с пробиотиками.

Кофе, точнее кофеин, который в нем содержится, употребляемый в большом количестве, может снижать активность иммунной системы человека.

Об этом сказала исследовательница проблем в области питания и красоты Руби МакГрат, передает medikforum. По ее словам, пристрастие к кофе и его неумеренное потребление может подавлять иммунную систему, ухудшая ее способность бороться с инфекциями, удалять из организма аномальные или поврежденные клетки.

"Потребление кофеина должно быть умеренным – примерно до 400 мг в день, что эквивалентно примерно четырем чашкам сваренного кофе или восьми чашкам чая", - посоветовала специалист.

МакГрат предупредила, что кофеин, употребляемый в более значительном количестве, может действовать как мочегонное средство, заставляя организм терять больше жидкости. Также его избыток увеличивает секрецию кортизола (гормона стресса).

Ряд исследований показал, что когда его уровень становится слишком высоким, организме реагирует увеличением производства воспалительных веществ, которые могут ослаблять иммунную систему.

Также исследователями было выдвинуто предположение, что кофе ограничивает способность лейкоцитов к делению, тем самым замедляя реакции иммунной системы на потенциальные патогены.

Помимо контроля потребляемого кофеина, для поддержки и укрепления иммунной системы Руби МакГрат советует получать с пищей достаточно витамина С, употреблять гранаты, а также продукты с пробиотиками и безалкогольные несладкие напитки и высыпаться.

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