Большое значение имеет способ приготовления и подачи макарон.

Любители макарон часто недовольны тем, что не могут наслаждаться ими так сильно, как хотели бы, поскольку считается, что они влияют на увеличение веса. Но, согласно новому исследованию, регулярное употребление пасты на самом деле не приводит к набору килограммов. Фактически, она может стать неотъемлемой частью здорового питания и поможет похудеть.

Как сообщает The Sun, диетологи Лиза Сандерс и Джоан Славин в исследовании, опубликованном на платформе научных публикаций MDPI, проанализировали 38 опубликованных работ, посвященных потреблению макаронных изделий и массе тела как у взрослых, так и у детей.

Они изучали только данные о простой белой пасте, а не цельнозерновой или безглютеновой пасте и яичной или рисовой лапше, и не обнаружили связи между количеством макарон, которые потребляли люди, и их склонностью к избыточному весу.

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Фактически, одно исследование, которое они изучали, даже показало, что "макароны могут быть включены в здоровую диету, и это не будет способствовать увеличению веса и препятствовать снижению веса", - пишут диетологи.

Они отмечают, что макаронные изделия имеют плохую репутацию из-за того, что содержат белые углеводы, которые, как считается, содержат мало питательных веществ и клетчатки и имеют высокий гликемический индекс. Такие продукты вызывают всплеск уровня глюкозы в крови, а затем и быстрое чувство голода.

В то же время исследования Сандерс и Славин показывают, что макаронные изделия имеют более низкий гликемический отклик по сравнению с аналогичными крахмалистыми продуктами, такими как рис, картофель и хлеб.

Большое значение имеет способ приготовления и подачи пасты

Диетологи отмечают, что отваривание макаронных изделий изменяет структуру крахмала, чтобы облегчить его переваривание.

По словам доктора Трейси Робертсон, исследователя из отдела наук о питании Университета Суррея, следует отваривать пасту до полуготовности - al dente. Это сохраняет в макаронных изделиях часть устойчивого крахмала, который пищеварительной системе труднее расщепить на глюкозу, и поэтому менее вероятно, что он окажет влияние на уровень сахара в крови.

При этом даже в переваренных макаронах крахмал превращается в стойкий при охлаждении, снижая их ГИ, поэтому такие макароны можно, например, добавлять в холодный салат. Подобный эффект имеет и разогрев макарон.

В то же время переваренные и горячие макароны являются худшим вариантом для контроля уровня глюкозы в крови. Также, если вы тщательно следите за весом, диетологи советуют сменить соус к пасте, например, заменить сливочный или сырный соус на томатный или овощной.

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