Диетолог Дарья Ди Марко: Быстрое похудение - стресс для организма, а стрессы он не любит

Диетолог Дарья Ди Марко рассказала в интервью, можно ли быстро похудеть до наступления жары, если не успели сбросить вес за всю холодную весну, насколько полезны и вредны худеющему организму фрукты и ягоды, а также сколько и когда нужно пить воду.

Первые дни июня трудно было назвать летними. В соцсетях даже прокатилась волна мемов о том, что с таким летом, может, не стоит и худеть. Но что-то подсказывает, что как только потеплеет, все ринутся это делать и будут пытаться максимально сбросить лишний вес, причем быстро. Способы похудеть молниеносно существуют?

Существуют. Если вам совершенно все равно на ваше здоровье.

Быстрое похудение не имеет ничего общего со здоровьем. Быстрое похудение - это стресс для организма, а стрессы наш организм не любит. Это одна из причин, почему экспресс-диеты работают, но как только человек возвращается к своему обычному питанию, сброшенные килограммы возвращаются, да еще и с «компанией».

Здоровое похудение - это постепенное снижение веса (максимум, 1 кг в неделю) через изменение стиля жизни и пищевых привычек. В таком случае результат будет долговременным, без вреда для здоровья и в любое время года.

Все мы знаем, что залог похудения - это питание. Уже начинается сезон фруктов и ягод. Правда ли, что они гиперполезны для нашего организма?

Да, фрукты очень полезны для нашего организма, особенно сезонные и местные. Рекомендуется употреблять фрукты в целостном виде, то есть не очищать от кожицы, а есть вместе с ней. Конечно, необходимо очень хорошо их помыть перед употреблением. Также сезонные фрукты очень хорошо замораживать, чтобы употреблять их в пищу зимой.

А можно ли ими заменять сладости?

Фрукты и ягоды - отличный десерт или перекус. Но если человек ест много сладкого, решит заняться своим здоровьем и заменит сладости фруктами, то в результате он будет просто есть много фруктов. Проблему это не решит. В этом случае нужно работать с пищевыми привычками.

Если хочется разнообразить свой рацион, то альтернативой сладкому, хорошим десертом, будут фрукты и ягоды, сухофрукты, домашние сладости (те, которые вы сами приготовите дома), домашнее мороженое. Не обязательно полностью исключать сладкое, чтобы похудеть. Стоит обратить внимание на количество и качество того, что вы едите.

Как правильно употреблять ягоды и фрукты, чтобы не перенасыщать организм сахаром?

Сезонные фрукты и ягоды - настоящий праздник для нашего организма. В них содержатся необходимые нам витамины, минералы и клетчатка, поэтому я всегда рекомендую включать их в рацион при похудении. Но важно помнить о количестве. Например, не есть персики или абрикосы (или какие-угодно другие фрукты и ягоды) килограммами. Разнообразие и умеренность в количестве принесут пользу.

Скажите, а какие сезонные продукты препятствуют похудению?

Те, которые употребляются в чрезмерных количествах и не в их природном виде. Например, намного лучше съесть персик, чем выпить персиковый сок. То есть, если в сезон персиков, например, вы будете каждый день пить 1 литр персикового сока и в течение дня употреблять больше калорий, чем тратите, это не позволит вам похудеть.

ВОЗ рекомендует употреблять, минимум, 400 г овощей и фруктов в день (в группу «овощи» не входят картофель и другие корнеплоды, для них другие рекомендации).

На медицинских форумах я прочитала, что сбросить вес помогают разгрузочные дни на фруктах и овощах. Так ли это?

При похудении помогает дефицит калорий: когда употребляется калорий меньше, чем тратится. Разгрузочные дни могут помочь, если будет дефицит калорий. Но этот результат будет краткосрочным и с возвращением к нормальному питанию вес быстро вернется. Также разгрузочные дни - это стресс для организма, а стрессы, как я уже говорила, наш организм не любит. Наоборот, он любит постоянство и баланс. Так что лучшее, что можно сделать для организма - это каждый день питаться сбалансированно и разнообразно.

Еще бытует мнение, что можно похудеть с помощью активированного угля.

Если честно, первый раз слышу о таком методе. Наилучший способ похудеть - сбалансированно и разнообразно питаться, двигаться и наладить пищевое поведение и привычки. Активированного угля в этом списке нет, как видите.

А как насчет диетических добавок? Зимой организм часто нуждается в дополнительных, «аптечных» витаминах. Какие лучше употреблять летом?

Фрукты, ягоды и овощи. Плюс разнообразные крупы, мясные и молочные продукты (если у вас нет непереносимости, конечно). В таком случае никакие аптечные добавки и витамины не понадобятся.

Вода в жаркое время года играет какую-то особую роль?

Вы наверняка слышали, что без еды человек может прожить недели, а без воды - лишь несколько дней. Вода играет безумно важную роль. Вода - это от 50 до 70% нашего веса. При ее участии протекают важнейшие реакции и процессы в организме. Воду нужно пить в любое время года, особенно летом, когда температура воздуха высокая. В течение дня через кожу в виде пота организм теряет около 0,5 литров воды.

Наш организм обладает встроенным механизмом контроля уровня воды в нем - чувством жажды. Я всегда рекомендую пить воду при малейшем появлении чувства жажды. Не обязательно пить 2-2,5 литра воды в день. Обязательно ориентироваться на свой уровень жажды.

Также важно помнить, что летом мы едим больше овощей и фруктов, которые содержат много воды. Поэтому хорошо всегда иметь с собой бутылку с водой, но не пить через силу, слушать свой организм. Он обязательно подаст сигнал, что ему нужна вода. И воду можно пить до, после или во время еды (если нет других рекомендаций в связи с заболеваниями ЖКТ).

Диана Могилевич

Автор: Диана Могилевич

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