Финики - богатый источник питательных веществ, но каковы их преимущества для здоровья, знают не все.
Диетолог Эми Дэвис объяснила, каковы преимущества фиников для здоровья и стоит ли добавлять их в свой рацион, пишет Prevention.
Польза фиников для здоровья
По данным Министерства сельского хозяйства США, в пяти финиках среднего размера, содержится:
- 277 калорий;
- 2 г белка;
- 0 г жира;
- 75 г углеводов;
- 7 г клетчатки.
Финики также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. По данным Министерства сельского хозяйства США, к ним относятся:
- 64 миллиграмма (мг) кальция (6% от рекомендуемой суточной нормы потребления);
- 54 мг магния (17% от рекомендуемой суточной нормы потребления);
- 696 мг калия (27% от рекомендуемой суточной нормы потребления);
- 1,61 мг ниацина (12% от рекомендуемой суточной нормы потребления).
Финики могут поддерживать здоровье сердца
"Финики богаты магнием, калием и клетчаткой, которые помогают поддерживать здоровое кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды и нормализуя уровень натрия", - рассказала диетолог Мишель Рутенштейн.
Исследование показало, что ежедневное употребление фиников может способствовать снижению общего уровня холестерина и уровня "плохого" холестерина.
Финики помогают бороться с воспалением
"Финики также богаты антиоксидантами, включая флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление, нейтрализовать свободные радикалы и защитить кровеносные сосуды от окислительного повреждения", - отметила Рутенштейн.
Фенольные кислоты, в частности, могут блокировать активность ферментов, связанных с развитием таких состояний, как высокое кровяное давление, нарушения обмена веществ и нейродегенеративные заболевания, согласно исследованию.
Не вызывают скачков сахара в крови
Несмотря на высокое содержание углеводов и сахара, исследования показывают, что финики не повышают уровень сахара в крови так, как другие продукты с высоким содержанием сахара. Более того, они могут даже способствовать его снижению, согласно исследованию. Это связано прежде всего с низким гликемическим индексом фиников, отметила Дэвис, что означает, что они медленно перевариваются и, как правило, не вызывают резких скачков уровня сахара в крови.
Другие новости о пользе фиников
Финики славятся высоким содержанием полезных микроэлементов: в них содержатся витамины группы В, РР, а также железо, калий, кальций, магний, фосфор.
Этот продукт оказывает положительное воздействие на здоровье. В частности, польза фиников для женщин неоспорима – они полезны при беременности и кормлении грудью, укрепляют нервную систему женщин, облегчают симптомы послеродовой болезни.