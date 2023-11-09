Однако диетолиги не советуют расстраиваться по этому поводу и объяснили почему.

Нередко выходные, проведенные в режиме отдыха, приводят к набору пары сотен лишних граммов. Однако диетологи не советуют расстраиваться по этому поводу.

Диетолог Тейлор Грассо отметила, что когда вы набираете вес за два дня, вам следует скептически относиться к весам, пишет Bestlifeonline. "Чтобы набрать один фунт жира, нужно съесть на 3500 калорий больше обычного", - объяснила Грассо и добавила, что это очень много калорий.

При этом специалист отметила, что увеличение веса на самом деле может быть вызвано несколькими ключевыми привычками, которые становятся более выраженными на выходных. По мнению диетолога, есть четыре основные причины набора веса в выходные дни.

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1. Вы съели больше натрия, чем обычно. По словам Грассо, первая привычка, которая может привести к увеличению веса на выходных - это употребление продуктов, содержащих больше натрия. Это может привести к задержке воды, в результате чего весы начнут подниматься, но фактически вы не наберете жир. Помимо того, что вы заметите лишние граммы на весах, вы также можете заметить вздутие живота или отек.

Хотя эта ситуация вряд ли приведет к долгосрочному набору веса, важно отметить, что диеты с постоянным высоким содержанием натрия со временем вызывают увеличение количества жира.

2. Вы съели больше углеводов, чем обычно. Грассо отметила, что увеличение количества углеводов также может быть причиной увеличения веса на выходных, и что это не повод для беспокойства.

"Углеводы сами по себе не приводят к набору веса. Употребление любой пищи в избытке потенциально может привести к набору веса", - объяснила она. "Углеводы распадаются на глюкозу, которая затем сохраняется в мышцах в виде гликогена, а гликоген удерживает воду. Поэтому, если вы обнаружите, что потребляете больше углеводов по выходным, вы, вероятно, будете удерживать больше воды", - отметила она.

3. Вы употребляли больше алкоголя, чем обычно. Вам также стоит подумать, употребляли ли вы на выходных больше алкоголя, чем в течение недели. Если да, то это определенно может быть причиной вашего двухдневного набора веса.

Грассо объяснила, что это потому, что алкоголь может вызвать обезвоживание организма. По словам диетолога, поскольку тело пытается противодействовать этому эффекту, оно может задерживать воду, из-за чего вы чувствуете себя "воспаленным и раздутым".

4. Нормальные функции вашего тела колеблются. По словам Грассо, естественные функции и ритмы тела также могут вызвать временное изменение веса. Она отметила, что женщины обычно набирают вес до или во время менструации и что даже один или два дня сокращения частоты посещения туалета могут привести к увеличению веса как у мужчин, так и у женщин.

Специалист отметила, что для избежания колебаний веса на выходных, лучше пить много воды, есть белок, фрукты и овощи.

Советы диетологов

Диетологи рассказали, какие продукты следует потреблять чаще, а каких избегать, чтобы быстрее заснуть и долго и крепко спать ночью.

Кроме того, диетолог ответила, может ли употребление йогурта помочь похудеть.

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