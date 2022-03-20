Известный экс-футболист отдал на день свою страницу в соцсети харьковскому врачу.

Легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм продолжает поддерживать украинцев, которые воюют с российскими оккупантами.

В этот раз Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram с 71,4 млн подписчиков украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове.

"Сегодня я предоставил свою соцсеть Ирине, которая заведует перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать", - сообщил экс-футболист.

Бекхэм в видеообращении отметил, что в сториз можно "узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине".

Как сообщал УНИАН, 9 марта Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория пожертвовали $1,3 млн в помощь украинским детям. Знаменитая пара также инициировали сбор средств через свой фонд для ЮНИСЕФ.