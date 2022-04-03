Если бы обломок прошел на 1 см выше или ниже – ребенок бы погиб.

Врачи НДСБ "Охматдет" достали обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки, которая получила ранение, когда в дом ее семьи в Николаевской области попал снаряд оккупантов.

Об этом сообщается в Facebook Министерства здравоохранения Украины.

"29 марта врачи отделения нейрохирургии крупнейшей детской больницы Украины "Охматдет" прооперировали 13-летнюю Софию. Из ее головы медики достали обломок снаряда, который прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга. По словам заведующего отделением детской нейрохирургии НДСБ "Охматдет" Павла Плавского, если бы осколок прошел на 1 см выше или ниже – ребенок бы погиб", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, юная пациентка получила ранение головы 5 марта во время российских обстрелов в Николаевской области. Три недели София проходила лечение в Николаеве, где в детской больнице под обстрелами медики провели первую операцию. В конце марта девочка с матерью смогли попасть в "Охматдет".

При этом у матери Софии, Людмилы, в теле до сих пор находятся два инородных тела. Однако она говорит, что это пустое, главное – что ее ребенок жив. Сейчас девочка выздоравливает, у нее еще присутствует головная боль, она много спит. Но ребенок счастлив, что все позади.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львов прибыл эвакуационный спецпоезд с ранеными мариупольцами, которых российские террористы обстреляли при эвакуации недалеко от Запорожья.

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