Употребление алкоголя может усилить морщины и усугубить круги под глазами.

Дерматологи подробно рассказали, каким повреждениям поддается кожа из-за употребления человеком алкогольных напитков.

Ни для кого не секрет, что алкоголь, будучи токсином, оказывает множество негативных воздействий на организм - и тем не менее, этих доказательств может быть недостаточно, чтобы отговорить некоторых от чрезмерного употребления алкоголя, пишет Huffpost. Дерматологи назвали основные способы воздействия алкоголя на кожу. Первый из них является самым пагубным - это обезвоживание.

Будучи мочегонным средством, алкоголь заставляет нас чаще ходить в туалет, что вызывает обезвоживание организма. Поэтому, если тело обезвожено, то кожа тоже.

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"Когда вы системно обезвожены, одно из первых мест, где вы это замечаете, - это кожа", - объяснил дерматолог из Калифорнии Тео Солеймани.

Именно из-за обезвоживания, вызванного алкоголем, мы можем выглядеть немного "грубее", чем обычно, наутро после ночного пьянства.

"Обезвоживание нашей кожи может усилить морщины и усугубить круги под глазами", - добавила доктор Анджела Кейси.

Кроме того, если организм слишком долго обезвоживается, он может попытаться противодействовать этой сухости, активизируя выработку кожного сала. "Люди могут чувствовать, что их кожа становится более жирной после ночного запоя, или замечать, что у них кожа становится более жирной в результате длительного употребления алкоголя", - сказал Сулеймани.

Но хорошая новость заключается в том, что если вы откажетесь от выпивки и отдадите предпочтение воде, обезвоживающее действие алкоголя довольно легко исправить.

Также алкоголь сам по себе является сосудорасширяющим средством, вследствие чего у пьющего человека лицо становится красным. Хотя ваше новое розовое сияние, возможно, не слишком вас беспокоит, воспаление, вызванное этим покраснением, беспокоит вашу кожу, и довольно сильно.

Доктор Ахува Сисес рассказала, что такое состояние может усугубить проблемы с кожей, такие как экзема, розацеа, прыщи или псориаз, и способствует внешнему старению кожи. А еще это может привести к проблеме, которую невозможно решить с помощью простой сыворотки - лопнувших капилляров. Единственный способ по-настоящему удалить их с кожи – это дорогостоящие лазерные процедуры.

Кроме того, привычка выпивать уничтожает антиоксиданты и коллаген в организме.

Дерматологи отметили, что не существует такого количества алкоголя, которое не причинило бы вреда коже, но естесственно, что постоянное употребление алкоголя приведет к большему вреду, чем периодическое или незначительное употребление.

Поскольку алкоголь уже вызывает воспалительные процессы, лучше избегать других ингредиентов, которые могут усугубить процесс. Сладкие коктейли - это двойной удар, поскольку и алкоголь, и сахар вызывают воспаление кожи. Красное вино содержит вещества, высвобождающие сахар и гистамин, которые снова вызывают двойную дозу воспаления и покраснения кожи.

Дерматологи отметили, что кратковременные изменения кожи, такие как тусклость, сухость и отечность, часто возникают после употребления алкоголя. Эти негативные последствия можно обратить вспять, сделав длительный перерыв в употреблении алкоголя.

Вред алкоголя

Ученым давно известно о вреде алкоголя для человеческого организма. Бокал вина на ночь - это "сладкий яд": он может как навредить организму, так и "помочь" вам легче заснуть. Но есть нюанс. Кроме того, советами о том, как предотвратить тяжелое похмелье утром недавно поделился ученый, профессор психиатрии и человеческого поведения в Медицинской школе Уоррена Альперта Университета Брауна. Он также предостерег, что пить алкоголь "голодным" точно нельзя и назвал ряд других эффективных методов борьбы с последствиями от "веселых вечеринок".

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