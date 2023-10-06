При правильном уходе можно визуально сделать лицо моложе.

Дерматолог Шерин Идрисс дала несколько действенных советов о том, как ухаживать за кожей после 30 лет, чтобы она сияла молодостью долгие годы. К счастью, для этого вам не придется опустошать свой банковский счет.

Как пишет Mirror, доктор утверждает, что тратить деньги на дорогие средства по уходу не обязательно. По ее словам, если вам за 30 и вы видите, что кожа на лице начинает "обвисать", причина всех бед кроется в том, кожа начала терять объем.

"Никакое количество крема, увлажняющего крема, пептида, ретинола, отшелушивающей кислоты или солнцезащитного крема не восстановит объем вашего лица. То же самое относится и ко всем тем, кто пользуется гуа-ша", – заявила врач.

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По словам Шерин, вернуть объем лицу можно только с помощью косметических процедур, требующих применения иголок. Однако при правильном уходе за кожей можно предотвратить другие факторы, которые могут сделать людей визуально старше. Так, один из факторов, усиливающий признаки усталости и старения – неровный тон и использование осветляющих продуктов, направленных на борьбу с пигментацией. Речь идет о койевой кислоте и таких компонентах как арбутин и ниацинамид.

"На втором месте розацеа или прыщи, потому что к тридцати годам вы становитесь более склонными к громональным изменениям. Ваша кожа становится более жирной, и у многих женщин появляются гормональные высыпания. Азелаиновая кислота станет отличным дополнением к вашей рутине чтобы успокоить проявление этого фактора", – делится дерматолог.

Третья вещь, которая визуально показывает старение – тонкие линии и морщины на лице. Дерматолог утверждает, что эти проявления неизбежны, однако вы можете замедлить этот процесс, чаще увлажняя кожу и добавив в уход необходимые активы.

Советы дерматологов

По словам дерматолога Мэри Стивенсон, в ежедневном душе нет необходимости. Доцент кафедры дерматологии в академическом медицинском центре NYU Langone Health в Нью-Йорке говорит, что то, как часто вам нужен душ, зависит от ряда личных факторов: состояние кожи, род деятельности, физическая активность.

Доктор Стивенсон утверждает, что реже мыться с использованием мыла на самом деле может быть лучшим подарком для вашей кожи.

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