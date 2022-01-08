Новый штамм коронавируса представляет собой гибридную смесь "Дельты" и "Омикрона".

На Кипре ученые выявили новый штамм коронавируса, который является гибридом штамма "Дельта" и быстро распространяемого в настоящее время "Омикрона".

Профессор кафедры биологических наук Кипрского университета, доктора С. Леонтиос Кострикис сообщил, что "Дельтакрон" был идентифицирован у 25 больных коронавирусом, и похоже, что штамм имеет генетическую основу мутации "Дельта" вместе с некоторыми мутациями "Омикрона", сообщает CNN Greece.

Он пояснил, что "из 25 пациентов, у которых была обнаружена новая мутация, 11 были госпитализированы, а 14 человек проходят амбулаторное лечение".

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"Частота новой мутации была выше у стационарных пациентов, чем у амбулаторных. Можно сказать, что ассоциация "Дельтакрона" с заболеванием, требующим лечения, не случайна", - отметил профессор.

Он отметил, что "ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была идентифицирована ни в одной стране". Кострикис заключил, что еще слишком рано предсказывать, сможет ли "Дельтакрон" превзойти "Дельту" и "Омикрон", передает cyprus-mail.com.

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантелас сказал, что более подробная информация будет представлена ​​на пресс-конференции на следующей неделе.

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