В Украине за последний месяц заметно увеличился уровень заболеваемости COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, только за прошедшую неделю выявили 3 893 новых случая, что на 40% больше, чем неделей ранее. При этом, к сожалению, до сих пор фиксируются летальные случаи.

Дело в том, что COVID-19 никуда не исчез ни в мире, ни в Украине. Сейчас большая часть тех, кто сейчас обращается к врачам, ранее не болевших на коронавирус. Другая часть-те, кто болели один раз, а сейчас заболели второй раз. То есть модификация вируса Омикрон все-таки пробивает иммунитет даже тех, кто уже болел. Однако есть и некоторый процент людей, которые болеют сейчас в третий и даже в четвертый раз.

Наиболее рисковой для медиков категорией можно назвать тех, кто до сих пор не болел COVID-19. Такие пациенты должны быть под контролем

В настоящее время наиболее рискованной для медиков категорией можно назвать тех, кто до сих пор не болел COVID-19. Такие пациенты должны быть под контролем.

Ведь, из моей практики, те, кто болели хотя бы один раз, во второй раз, находясь под контролем врача, принимая стандартные препараты, в стационар не попадают. То есть в сегодняшней ситуации, пока не появится какой-то супер-мутированный штамм, организм с вирусом справляется. Мы это видим. Кроме того, те, кто уже болел другие штаммы, переносят Омикрон гораздо легче.

Таким образом, новая волна COVID-19 неизбежна, она уже поднимается. Однако, условно, сейчас из 100 человек тяжелое течение болезни будут иметь 3-4, и один человек, возможно, попадет в больницу. С новой волной стоит ожидать, что количество пациентов в стационаре увеличится. Но это не будет критическое количество, как это было в начале эпидемии коронавирус. В общем, можно предположить, что в больницы могут попасть 7-8% тех, кто до сих пор еще не болел.

Надо обратить внимание на группы риска. Это старшие пациенты, пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто не болел. Для них есть смысл вакцинироваться бустерной дозой

Какие есть "красные флажки"? Если есть температура и она держится, стоит обратиться к врачу, сделать быстрый тест, и, в случае подтверждения COVID-19, самоизолироваться. То есть, если даже просто поднялась температура, пренебрегать этим симптомом не надо. С одной стороны, лишь сознание самих граждан в этом вопросе поможет уменьшить распространение вируса. С другой стороны, подтвердив COVID-19, предупредив своего врача о нем, вы уже находитесь под каким-то контролем и быстрее получите нужную помощь в случае необходимости.

Стоит ли делать прививки (бустерную, или просто вакцинироваться, если этого еще не сделали)? В мире уже давно решили, что надо вакцинироваться. В Украине тоже делают бустерные дозы вакцин против COVID-19. Я рекомендую пациентам перед прививкой проконсультироваться с семейным врачом. Ведь, если пациент переболел ранее и уже вакцинирован дважды, возможно, делать еще одну дозу смысла нет.

Однако надо обратить внимание на группы риска. Это старшие пациенты, пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто не болел. Для них есть смысл вакцинироваться бустерной дозой.

Тарас Жиравецкий, главный врач диагностического медицинского центра "Биокурс"