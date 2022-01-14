Девочка умерла после того, как одноклассник случайно сбил ее с ног в коридоре школы.

В Китае мужчина Хуан Цинь пожертвовал трансплантологам органы своей 9-летней дочери, которая умерла от травмы в школе.

Как сообщает South China Morning Post, девочка Тонгтонг умерла еще в октябре 2021 года после того, как одноклассник случайно сбил ее с ног в коридоре начальной школы в городском округе Циньчжоу, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Инцидент произошел, когда ученики выбегали из класса перед уроком физкультуры. Девочка ударилась головой о стену, после чего потеряла сознание.

Классный руководитель рассказал, что ученица вскоре пришла в себя, ей дали воды с сахаром. Тонгтонг заверила, что чувствует себя лучше. Девочка сообщила, что не обижается на одноклассника, и побежала на урок.

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Лишь за несколько часов отцу Тонгтонг позвонили, чтобы сообщить о травме дочери.

"Она сказала мне, что забыла пообедать в полдень. Это последнее предложение, которое она мне оставила, - рассказал Цинь. - Я был растерян. Я кричал на учителей, обвиняя их в том, что они не заметили проблемы".

По словам отца, над ухом дочери появилась шишка размером с яйцо. В больнице медики сказали, что не могут провести операцию. Через 9 дней девочка скончалась от повреждения головного мозга.

Мужчина решил пожертвовать семь органов своей дочери, среди которых роговица, сердце и почки. Он заверил, что чувствует "облегчение от того, что Тонгтонг помогла другим людям и спасла их жизнь".

"Когда я подписывал документ о пожертвовании органов, я плакал, мои руки дрожали. Образы моего ребенка, такие живые и милые, появлялись передо мной", - рассказал отец. - "Я просто хочу, чтобы сердце моей дочери продолжало биться. Я верю, что моя дочь поддержала бы мое решение".

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