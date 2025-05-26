Евгений Комаровский указал на опасность развлечения, которое активно практиковали несовершеннолетие.

В середине весны стало известно, что в Украине среди детей становится популярной опасная "ритуальная" игра, в ее ходе одного из участников якобы "гипнотизируют", он находится в состоянии, напоминающем транс, однако в реальности дети попадают под влияние психологической манипуляции.

Такое опасное развлечение - игра "Красная дверь, желтая дверь". Можно "доиграться" до боли в области головы, может повыситься внутричерепное давление, у детей с врожденной патологией сосудов возможен даже инсульт, утверждают в Национальной социальной сервисной службе. Кроме того, ребенку угрожают развитие психоза, ночные кошмары и появление симптомов тревожности.

В центре внимания "Красная дверь, желтая дверь" – правила и опасности

На сайте американских активистов JusticeLA говорится, что игра якобы позволяет "войти в царство разума", задействует подсознание и воображение, и во время нее осуществляется "ментальное путешествие" под сопровождением "гида". То есть для игры нужны "гид" и человек, который будет выбирать дверь, которая ему придется по вкусу. При этом участвовать в такой затее не советуют тем, кто имеет какую-либо психологическую травму или тревожность.

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Задача "гида" – слегка приложить к вискам участника пальцы и несколько раз попросить выбрать дверь – красную, желтую или другого цвета. Глаза участника должны быть при этом закрыты. По другим сведениям, ведущий должен массажировать виски участника игры.

Потом ведомый выбирает двери и рассказывает, что за ними видит, и какие при этом у него ощущения. Задача "гида" – направлять участника, задавать ему вопросы. Активисты добавили, что участник может видеть разные картины – и безмятежные, и жуткие. По их сведениям, для выхода из игры просто нужно представить, что вы вернулись в исходную точку.

В то же время в сети есть информация, что если ведомый увидит черного человека или часы и его не разбудят, то он якобы может навсегда остаться в трансе.

"Красная дверь, желтая дверь" – игра может навредить некоторым детям или нет

Есть дети, которым новомодное развлечение может навредить. Таким мнением поделился педиатр Евгений Комаровский. По его словам, из-за трения в области висков и вопросов со стороны "гида" участники игры могут оказаться в состоянии, которое напоминает транс:

Некоторые дети засыпают и с трудом просыпаются.

Кто-то видит всякие "страсти".

Врач утверждает, что здоровому ребенку трение пальцами в области висков, даже очень интенсивное, и вопросы "гида", скорее всего, сильно не навредят. В большинстве случаев ребенок может ничего особенного не чувствовать, но при этом имитировать страх, шаткую походку и рассказывать, что видел "страсти".

В то же время медик предупредил, что дети, которые имеют сосудистую патологию, неврологические расстройства, проблемы с психикой, действительно могут выдавать из-за игры неадекватные реакции, и во время них реально может появляться головокружение, возникает риск падения и получения травм, возможна сонливость, из-за которой ребенка буквально не получается разбудить, могут быть интенсивные головные боли, галлюцинации.

Комаровский также добавил, что в большинстве случаев игра "Красная дверь, желтая дверь" не представляет реальной угрозы для жизни и здоровья ребенка.

Педиатр обратил внимание на другую угрозу – перед игрой дети могут принимать разные стимуляторы, которые позволят получить "приход" (то есть галлюцинации), например, алкоголь или энергетики, какие-то таблетки. Вредные вещества создают дополнительные риски для здоровья детей.

Ранее УНИАН выяснил, что значит, если человеку нравится красный цвет, а также желтый, белый или серый.

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