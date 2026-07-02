Назван самый вредный для кишечника вид мяса: что лучше выбирать вместо него

Эти продукты удобны в употреблении, вкусны и поэтому очень популярны.

То, что мы ежедневно кладем себе в тарелку, гораздо сильнее влияет на здоровье, чем многие думают. Сбалансированное питание помогает не только поддерживать нормальную массу тела, но и играет важную роль в работе пищеварительной системы, иммунитета, сердечно-сосудистой системы, а также влияет на настроение и уровень энергии. Об этом пишет Noklapja.

Специалисты подчеркивают, что определяющее значение имеют не единичные случаи, когда человек позволяет себе менее полезную пищу, а его повседневные пищевые привычки. Если отдавать предпочтение свежим и как можно менее обработанным продуктам, это может принести значительную пользу здоровью в долгосрочной перспективе.

Как отмечает издание, одной из негативных тенденций современных людей является то, что они потребляют слишком много переработанных мясных продуктов. Мол, бутерброды с салями, сосиски или паштеты стали привычными для многих семей. Хотя они удобны в употреблении, диетологи предупреждают, что регулярное употребление переработанных мясных продуктов негативно влияет на кишечник. Более того, именно они могут наносить ему наибольший вред.

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В статье подчеркивается, что, в отличие от свежего мяса, такие продукты обычно содержат большое количество соли, консервантов и других добавок, обеспечивающих более длительный срок хранения. А избыток соли не только создает дополнительную нагрузку на почки, но и может опосредованно нарушать баланс кишечной микрофлоры.

Между тем, отмечается, что здоровую микробиоту кишечника лучше всего поддерживать с помощью рациона из минимально обработанных продуктов, богатых клетчаткой.

"Если вы хотите поддержать здоровье пищеварительной системы, стоит ограничить потребление сосисок, паштетов и различных мясных нарезков. Такие продукты часто содержат много жира, соли и различных пищевых добавок", – пояснили в издании.

Особенно, как отмечается, это касается паштетов, которые могут содержать очень высокий уровень насыщенных жиров и соли. У некоторых людей это может вызывать вздутие живота и другие неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы.

Исследования также показывают, что регулярное употребление большого количества переработанного мяса может негативно влиять на состав кишечной микробиоты. В долгосрочной перспективе это связывают с повышенным риском развития ряда хронических заболеваний.

Отказываться от мяса не нужно

По словам экспертов, полностью исключать мясо из рациона нет необходимости. Гораздо важнее выбирать свежее и минимально обработанное мясо. Хорошей альтернативой могут служить куриная грудка, грудка индейки или рыба. Они обеспечивают организм качественным белком, а морская рыба еще и богата омега-3 жирными кислотами.

"Еще лучше, если несколько раз в неделю на столе будут появляться растительные источники белка. Фасоль, нут и чечевица являются не только прекрасными источниками белка, но и содержат значительное количество клетчатки", – отмечается в статье.

Как отмечается, клетчатка играет ключевую роль в поддержании здоровой кишечной микробиоты. Она служит пищей для полезных кишечных бактерий, которые поддерживают нормальное пищеварение, способствуют правильной работе иммунной системы и помогают сохранять баланс микрофлоры кишечника.

Нужно внимательно читать этикетки

Прежде чем купить тот или иной продукт, полезно потратить несколько минут на изучение его состава. В целом можно руководствоваться простым правилом: чем короче и понятнее список ингредиентов, тем менее обработанным является продукт.

"Не обязательно кардинально менять свой рацион за один день. Уже то, что несколько раз в неделю вы замените мясные нарезки свежим мясом, рыбой или бобовыми, может положительно повлиять на здоровье", – пишет издание.

Сократить потребление переработанного мяса рекомендуют и многочисленные международные рекомендации по здоровому питанию. Если же вы не представляете своей жизни без любимого бутерброда с ветчиной, специалисты советуют приготовить домашнюю ветчину из куриной грудки.

Ранее УНИАН писал, что белок животного происхождения может сокращать жизнь. Отмечалось, что чрезмерное потребление таких продуктов на самом деле может ускорять старение и ухудшать здоровье клеток, вопреки распространенному мнению.

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