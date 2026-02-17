Что происходит с вашим мозгом, когда вы не высыпаетесь: объяснение нейробиологов

Ученые установили, что после недостаточного сна мозг пытается справиться с конкурирующими приоритетами.

Недостаток сна может привести к серьезным последствиям для вашего здоровья. В частности, согласно результатам исследований, постоянное недосыпание влияет на продуктивность и память, рассказывает ресурс Inc.com.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, более подробно рассматривает то, как плохой сон влияет на ваш мозг. Ученые из MIT и Бостонского университета привлекли к исследованию 26 здоровых взрослых в возрасте от 19 до 40 лет.

Каждый участник дважды проходил одинаковый протокол тестирования: один раз после полноценного ночного сна, а второй – после того, как провел всю ночь без сна под наблюдением.

Что показало исследование

Дефицит сна затрудняет концентрацию внимания. Когда участники недосыпали, их время реакции замедлялось, и они пропускали больше сигналов во время тестов на внимание. Наиболее впечатляющим открытием было то, что происходило в те моменты, когда случались эти ошибки.

"Обычно во время сна волны спинномозговой жидкости движутся по мозгу, помогая выводить продукты жизнедеятельности, которые накапливаются в течение дня. В этом исследовании после ночи без сна подобные всплески жидкости начали появляться, когда участники еще не спали, и эти события, как правило, совпадали с кратковременными нарушениями внимания", – говорится в материале.

Также в организме происходил скоординированный комплекс изменений. У участников исследования сужались зрачки, замедлялось дыхание и частота сердцебиения. Менялся и характер мозговых волн. Однако когда внимание возвращалось, все сигналы менялись на противоположные.

Мозг пытается выполнять две задачи одновременно

"Во время сна он выполняет внутренние функции, включая движение жидкости, связанное с выведением метаболических отходов. Во время бодрствования он придает приоритетное значение вниманию и реактивности. Когда сон сокращается, эти процессы не исчезают, а начинают вмешиваться в жизнь человека короткими вспышками, одновременно снижая уровень внимания", – объясняет ресурс.

Не секрет, что большинство взрослых людей живут с определенной степенью недосыпания. Легко предположить, что вы можете пережить тяжелую ночь и на следующий день функционировать почти нормально. Однако последствия дефицита сна могут проявляться даже в виде коротких, едва заметных "перерывов" во внимании, которые невозможно контролировать.

В ситуациях, где внимание имеет большое значение – во время вождения, принятия важных решений, выполнения сложных задач или даже просто при попытке сосредоточиться на разговоре, эти короткие паузы могут иметь довольно серьезные последствия.

"Нарушения сна предшествуют большинству нейродегенеративных заболеваний на десятки лет. Мы действительно начинаем рассматривать сон как возможность предотвратить многие заболевания, связанные со старением", – подчеркнула нейробиолог из Университета Рочестера Майкен Недергаард.

Сон поддерживает важные процессы, которые нельзя просто отложить. Потеря сна не только вызывает усталость. Она меняет работу мозга в каждый момент, иногда таким образом, что вы не замечаете этого, пока не потеряете концентрацию в самый неподходящий момент.

Ранее мы также рассказывали о том, как сон влияет на ваше сердце. Люди с нерегулярным режимом сна имеют значительно более высокий риск сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности. И в зоне риска даже те, кто спит рекомендуемые 7-9 часов в сутки.

